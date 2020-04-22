День народження під час карантину: як відзначити в Дніпрі, не виходячи з дому

День народження – довгоочікуване і веселе свято. Але в період загальнонаціонального карантину багатьом іменинникам доведеться відзначити скромно.

Як організувати день народження в Дніпрі, не виходячи з дому – читайте далі в нашому матеріалі.

Як відзначити день народження, не виходячи з дому Psychologies

Декорації

Щоб підняти святковий настрій, необхідно прикрасити свій будинок тематичними декораціями. Наприклад, можна замовити безліч гелієвих кульок і зробити фотозону.

У Дніпрі ціни на гелієві кулі залежать від розміру і зображення на них. Так, середня вартість одної стандартної кулі – від 30 гривень/30 см. Фольговані кулі – від 70 гривень/шт.

Також можна замовити цілі композиції і фігури з повітряних куль. Наприклад, у вигляді квітів, ведмедиків та інших тварин. Середня вартість такої краси – від 500 гривень. Ціна залежить від розміру і вигляду виробу.

Повітряні кулі

Останнім часом модним трендом стало замовляти на день народження готову композицію з повітряних кульок і цифр. У цей комплект зазвичай входять фольговані кулі, кулі з конфетті, латексні кулі, цифра і грузик для композиції. Середня вартість такого комплекту в Дніпрі – від 600 гривень.

Повітряні кулі

Також можна замовити готову композицію з фольгованих і латексних куль без цифри, вартість якої трохи нижче – від 400 гривень.

Повітряні кулі

Крім цього, багато компаній пропонують додаткову послугу – друк на повітряних кулях. Жителям Дніпра зможуть надрукувати малюнок, логотип або напис на кулі будь-якого розміру і в будь-якій кількості.

Для того щоб замовити повітряні кулі, необхідно заповнити заявку на сайті компаніїї, яка сподобалася або зателефонувати за вказаним номером телефону. Після цього кур'єр здійснить доставку, вартість якої по Дніпру становить від 50 гривень.

Повітряні кулі aeroshar.od.ua

Торт

Одним з головних атрибутів на дні народженні є святковий торт. Щоб не морочитися з приготуванням, жителі Дніпра можуть замовити готовий смачний торт, не виходячи з дому.

Вартість торта залежить від прикрас і ваги. Так, середня ціна святкового торта – 350 гривень/кг. Вибір є на будь-який смак і з різною начинкою.

Торти

Торти

Також кондитери можуть приготувати смачні тістечка або капкейки з різними прикрасами. Середня вартість становить від 80 гривень/шт.

Відзначимо, що торт потрібно замовляти заздалегідь, так як час приготування може затягнутися, все залежить від складності роботи. Середня вартість доставки по Дніпру – до 100 гривень, а час виконання роботи – від 1 до 5 днів.

Капкейки

Для замовлення торта жителям Дніпра необхідно вибрати вподобану компанію і звернутися за вказаним номером телефону, або ж вибрати в каталозі продукт і заповнити відповідну форму замовлення на сайті. Після цього менеджер компанії зв'яжеться з Вами по телефону і уточнить всі деталі.

Продукти харчування

У Дніпрі іменинники також можуть замовити їжу з супермаркетів, не виходячи з дому. Так, у багатьох супермаркетах на час карантину з'явилася доставка продуктів харчування. Городяни можуть зробити замовлення на сайті компанії і забрати його в найближчому магазині, або ж кур'єр доставить його особисто Вам в руки.

Наприклад, одна з популярних мереж супермаркетів "АТБ" в період карантину запустила функцію онлайн-замовлень і жителі Дніпра з 9:00 до 23:00 можуть легко здійснювати покупки.

Замовлення продуктів онлайн "АТБ"

Відзначимо, що мінімальна сума замовлення – 50 гривень. При продажі алкогольних напоїв та тютюнових виробів продавець має право вимагати у покупця документи, що засвідчують особу, для встановлення віку.

У компанії відзначають, що Вам повідомлять відразу після того, як замовлення буде зібране. Мінімальний час на підготовку замовлення в період 9:00-21:00 становить дві години. Якщо замовлення буде зібрано раніше – Вам надійде повідомлення. Також всі замовлення після 21:00 будуть чекати на наступний день після 11:00.

У каталозі товарів можна вибрати необхідні продукти і додати їх у кошик, а також необхідно зареєструватися на сайті компанії і після цього зробити замовлення. Оплатити і забрати продукти можна тільки в магазині.

Замовлення продуктів онлайн "АТБ"

Відзначимо, що в інших супермаркетах також є можливість зробити замовлення онлайн і скористатися кур'єрською доставкою.

Як жителі Дніпра відзначають день народження в режимі самоізоляції

Днями мешканці Дніпра Вікторії виповнилося 21 рік, але через карантин їй не вдалося відзначити свято з усіма рідними та близькими:

"На жаль, у мене робота така, що навіть в період карантину мені потрібно з'являтися в офісі кожен день. Мої батьки і друзі перебувають в іншому місті і приїхати я ніяк не змогла.

Тому в свій день народження поруч зі мною були одна з кращих подруг і хлопець. Вони замовили мені квіти, подарунки і приїхали додому і привітали.

Потім ми замовили додому смаколиків з ресторану і в тихій і спокійній атмосфері посиділи. В принципі, я так і хотіла, щоб мій день народження пройшов без шуму. Тільки шкода, що батьки і інші друзі знаходяться далеко.

Але це не привід сумувати, адже є відео-конференції, за якими ми щодня зідзвонюємося і спілкуємося. Також завдяки пошті мої близькі передали мені подарунки, яким я дуже рада", – розповіла Вікторія.

День народження

А ось дніпрянин Андрій відзначатиме свій день народження на свіжому повітрі у власному дворі:

"Я дуже радий, що живу у власному будинку. Адже можна кожен день виходити на подвір'я, на город і дихати свіжим повітрям.

Через кілька днів настане мій день народження і я думаю провести його також на свіжому повітрі. Приїдуть батьки і друг, зробимо шашлики на подвір'ї і посидимо в альтанці.

Тому якщо Ви живете в приватному будинку, то рекомендую частіше виходити на вулицю і дихати свіжим повітрям, адже це дуже корисно", – розповів Андрій.

День народження Wday.ru

Мешканка Дніпра Марина зустріне своє 25-річчя з друзями по відеозв'язку:

"Всі мої друзі знаходяться далеко від мене і вперше в житті свій день народження я проведу одна. Але щоб я не сумувала, на допомогу приходять відео-конференції. Друзі запропонували закупити смаколиків і зателефонувати за допомогою відеозв'язку.

Це дуже зручний і хороший варіант. Так, я не буду відчувати себе самотньо і підтримка друзів в цей день мені дуже потрібна.

Думаю, ми будемо обговорювати плани на життя, згадувати приємні моменти і між цим я буду приймати теплі слова і привітання друзів", – розповіла дніпрянка Марина.

День народження ewe.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в період загальнонаціонального карантину банківські установи працюють в обмеженому режимі. Тому щоб не стояти в чергах і не товпитися серед інших клієнтів, городяни можуть оформити карту онлайн. Стало відомо, як жителям Дніпра оформити кредитну карту в популярних банках під час карантину.

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