День Конституції України: де жителі Дніпра можуть відпочити

Щорічно 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції. В цьому році буде цілих три вихідних – з 27 по 29 червня. Тому жителі Дніпра замислюються над тим, куди поїхати відпочити.

Де мешканці Дніпра можуть відпочити на День Конституції України – читайте далі в нашому матеріалі.

Морські курорти

Весело та незабутньо провести час жителі Дніпра можуть на українських морських курортах. Найпопулярнішими місцями відпочинку залишаються Бердянськ, Кирилівка, Одеса та Генічеськ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як дістатися на популярні морські курорти з Дніпра. Це можна зробити за допомогою поїзда, автобуса або попуток.

Так, з Дніпра до Бердянська можна доїхати:

На поїзді – від 250 гривень;

На автобусі – від 200 гривень;

Попутками – від 250 гривень.

Бердянськ

До Одеси жителі Дніпра доберуться:

На поїзді – від 300 гривень;

На автобусі – від 500 гривень;

Попутками – від 250 гривень.

Одеса

До Генічеська з Дніпра можна доїхати тільки на автобусі або попутками:

На автобусі – від 300 гривень;

Попутками – від 200 гривень.

Генічеськ

До Кирилівки жителі Дніпра також доїдуть на автобусі або попутками. Вартість квитка на автобус – близько 260 гривень. Якщо Ви хочете доїхати швидко і з комфортом, то попутками проїзд обійдеться від 200 гривень і вище.

Кирилівка

Зоопарки

Провести незабутньо святкові вихідні можна разом з сім'єю в зоопарку. У Дніпрі одними з популярних є контактний зоопарк "Звірополіс" і зворушливий зоопарк в парку Глоби.

Контактний зоопарк "Звірополіс" – унікальне місце, де можна не тільки подивитися на тварин, але і доторкнутися до справжнього світу живої природи.

Також тут Ви зможете погодувати та погратися з доброзичливими звірками. Відзначимо, що адаптуватися в зоопарку Вам допоможуть співробітники, які навчать всім тонкощам спілкування з тваринами, а також правильній поведінці зі звірятами.

Зоопарк

Вартість квитків:

Будні дні – 130 гривень; до 12 років – 100 гривень;

Вихідні – 150 гривень; до 12 років – 130 гривень.

Час роботи: з 10:00 до 21:00.

Адреса: проспект Слобожанський, 31Д.

У зворушливому зоопарку в парку Глоби відвідувачів об'єднують в невеликі групи, які зустрічає екскурсовод. Він є провідником в цей таємничий і загадковий світ живої природи, відкриваючи секрети кожного вихованця, допомагає "доторкнутися" душею до кожної тварини і всім серцем полюбити їх.

Зоопарк

Вартість квитків становить 110 гривень, діти до трьох років – безкоштовно.

Адреса: проспект Дмитра Яворницького, 95В.

Також жителі Дніпра можуть відвідати зоопарки за містом. Наприклад, на базі відпочинку "Три ведмеді" знаходиться дивовижний зоопарк з багатьма унікальними тваринами. Тут мешкають леви, тигри, лами, мавпи, олені, осли, козли, вовки і навіть зубр.

Для любителів кінних прогулянок організовується катання по найкрасивішій території лісової зони і узбережжя річки Самари. Крім того, Ви зможете сфотографуватися з оленятами та ламами, а також відобразити катання на коні.

Зоопарк розділений на три зони і працює як в будні, так і у вихідні дні до 18:00. Тому у Вас є можливість відвідати живий куточок в будь-який зручний час.

Зоопарк

Вартість квитків:

Дорослий – 70 гривень;

Діти до 15 років – 50 гривень;

До 10 років – 35 гривень;

Діти до 3 років – безкоштовно.

Адреса: Новомосковський район, село Хащеве, вулиця Овчаренка, 52А.

Аквапарк

Активно провести День Конституції жителі Дніпра можуть в аквапарку. У Дніпрі вже відновив роботу популярний аквапарк "Happy Day", який знаходиться на мальовничому березі річки.

На території розташовані:

Аквамісто, яке ділиться на дитячу та дорослу зони водних розваг;

Басейн для дорослих з двома джакузі на 20 осіб кожна;

Дитячий басейн;

Зона відпочинку, що вміщає близько двох тисяч чоловік;

Бари, кафе, їдальня та фаст-фуди.

Також на території аквапарку "Happy Day" протягом усього дня працює медичний пункт, роздягальні та камери схову.

Вартість квитків

Тарифи в аквапарку "Happy Day"

Територія аквапарку "Happy Day"

Адреса: вулиця Набережна Перемоги, 37Д.

Національні парки

Жителі Дніпра також можуть прогулятися та надихатися свіжим повітрям в популярних національних парках, а також насолодитися красою природи.

Національний дендрологічний парк "Софіївка"

Дендрологічний парк "Софіївка" є популярним місцем для відпочинку. Парк розташований на березі річки Кам'янки і визнаний ландшафтним пам'ятником садово-паркового мистецтва.

Тут можна побачити велику різноманітність дерев і чагарників. Всього в Софіївському парку росте понад три тисячі різних рослин. Відвідувачі зможуть насолодитися доглянутою територією парку, а також красивою природою.

Парк відкритий для відвідування протягом усього року. Екскурсійний сезон триває з 10 квітня по 15 листопада щоденно з 9:00 до 19:00.

"Софіївка"

Вартість вхідного квитка:

Дорослий – 50 гривень;

Дитячий – 30 гривень.

Крім того, в національному парку є безліч інших розваг:

30-хвилинне катання на човнах – 100 гривень;

Катання на катамаранах – 50 гривень;

Прогулянка на поромі – 50 гривень, на гондолі – 200 гривень;

Катання на човні по підземній ріці Ахерон – 50 гривень;

Верхова їзда на конях – 30 гривень;

Прогулянка в кінному екіпажі – 150 гривень;

Катання на санях, запряжених кіньми – 150 гривень;

Катання для дітей на човні по підземній ріці Ахерон або на поромі – 25 гривень.

Адреса: вул. Київська, 12а/вул. Садова, 53, Умань, Черкаська область.

З Дніпра до Умані можна дістатися на автобусі. Вартість квитка – від 350 гривень до 450 гривень. Попутками доїхати вийде приблизно за 400 гривень.

Національний парк "Межигір'я"

Резиденція колишнього президента України Віктора Януковича "Межигір'я" є пам'яткою всеукраїнського масштабу. Національний парк розташований в селі Нові Петрівці під Києвом.

Тут знаходиться відомий будинок, в якому жив екс-президент, красива та простора територія, зоопарк і безліч інших розваг.

Вартість квитків

Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд (вихідні та святкові дні):

Дорослий – 150 гривень;

Дитячий – 50 гривень.

Вівторок:

Дорослий - 70 гривень;

Дитячий – безкоштовно;

Пенсіонери - 40 гривень.

Ранкові та вечірні квитки – кожен день (включаючи вихідні та святкові дні), якщо заходити на територію парку з 8:00 до 9:00 або після 19:00:

Дорослий – 70 гривень;

Дитячий – 50 гривень.

Квитки для пільгових категорій (при наявності посвідчення):

Пенсіонери – 60 гривень;

Особи з інвалідністю 2-3 груп – 60 гривень;

Особи з інвалідністю 1 групи – безкоштовно;

Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю 1 групи – 60 гривень;

Учасники бойових дій та члени їх сімей – безкоштовно;

Діти до семи років – безкоштовно;

Діти з багатодітних сімей, які не досягли повноліття (18 років) – безкоштовно.

"Межигір'я"

Час роботи: в літній період з 8:00 до 22:00.

Адреса: вулиця Івана Франка, 19, село Нові Петрівці, Київська область.

Щоб потрапити з Дніпра до Межигір'я, жителям Дніпра необхідно доїхати до Києва, а звідти курсує кілька маршруток прямо до національного парку.

З Дніпра до Києва можна дістатися за допомогою поїзда, автобуса або попутки:

На поїзді – від 300 гривень;

На автобусі – від 350 гривень;

Попутками – від 300 гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з приходом літа та тепла жителям Дніпра хочеться вирватися подалі від міської суєти і нарешті відпочити. Стало відомо, як працюють популярні бази відпочинку в Дніпрі цього літа.