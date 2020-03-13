Дефіцит медичних масок і антисептиків: яка ситуація в Дніпрі

У зв'язку з появою небезпечної хвороби коронавіруса COVID-19 жителі Дніпра стали скаржитися на відсутність медичних масок в аптеках і магазинах. Крім цього, в місті складно купити і антисептичні засоби.

До редакції OBOZREVATEL зі скаргами звернулися небайдужі місцеві жителі, які не можуть придбати ні медичні маски, ні антисептики в аптеках Дніпра.

Дефіцит медичних масок і антисептиків в Дніпрі

У Дніпрі ціни різко злетіли

Наталя – майстер манікюру з досвідом, і, в першу чергу, вона піклується про здоров'я клієнток:

"Раз на півтора місяця я купую упаковку медичних масок, щоб працювати в безпеці з клієнтками. Я турбуюсь не тільки за їх здоров'я, а й за своє.

Якщо раніше я могла купити упаковку за 80-90 гривень, то з появою коронавіруса ціни різко злетіли! В аптеках Дніпра знайти маски неможливо! А якщо і є десь, то ціни захмарні!

Іноді я замовляла в інтернеті кілька упаковок, але тепер і це зробити нереально, так як ціни на маски збільшилися в три рази, а то і більше. Свавілля! У разі чого, як звичайним жителям захищатися від таких небезпечних хвороб???!", – поскаржилася мешканка Дніпра Наталя.

Мешканка Дніпра Владислава також в подиві від того, що в Дніпрі ніде придбати медичні маски:

"Я працюю майстром-бровістом і тому повинна відповідати за безпеку свою і моїх клієнток. Але на даний момент мені доводиться замовляти упаковки масок за величезні гроші через інтернет. Я була в багатьох аптеках Дніпра, але масок ніде немає. Я в шоці!

Як я повинна працювати і захищати не тільки своє здоров'я, але і моїх клієнток?

А щомісяця переплачувати за маски в кілька разів більше – теж не варіант. Якщо раніше упаковку можна було придбати до 100 гривень, то зараз вона коштує від 800 гривень і вище", – розповіла дніпрянка Владислава.

Дефіцит медичних масок 1ul.ru

Яка ситуація в аптеках Дніпра

Журналіст OBOZREVATEL зв'язався з популярними аптеками Дніпра, і ні в одному закладі не виявив медичних масок.

"В наявності масок немає, і коли вони з'являться – невідомо. Замовити також неможливо, так як ми не знаємо, чи будуть вони взагалі", – повідомили в одній з аптек міста.

Також фармацевти повідомляють, що на даний момент відсутній постачальник цієї продукції і коли він з'явиться – ніхто дати відповідь не може.

На сайтах аптек також відсутній даний товар.

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Ситуація з антисептичними засобами також критична. Як дізнався OBOZREVATEL, знайти антисептики в аптеках Дніпра дуже складно, так як вони теж відсутні.

OBOZREVATEL знайшов антисептики тільки в одній аптеці Дніпра. Їх вартість становить від 50 гривень і вище. Ціна залежить від виробника.

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Крім цього, антисептичні засоби можна купити в супермаркетах Дніпра. Відзначимо, що в магазинах косметики і побутової хімії знайти антисептики теж складно. Середня вартість антисептика – 30 гривень.

Наприклад, в одному з подібних магазинів антисептичні засоби неможливо купити навіть онлайн:

"Ми не володіємо інформацією, коли вони з'являться", – заявили в одному з магазинів Дніпра.

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Де мешканці Дніпра все-таки можуть знайти медичні маски і антисептики

Жителі Дніпра можуть придбати медичні маски в інтернеті, але за них доведеться віддати в рази більше. Середня вартість упаковки масок (30 штук) – 450-500 гривень, за 50 штук – 800 гривень, 100 штук – близько 1500 гривень.

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Деякі медичні маски продають дуже дорого

Медичні маски в Дніпрі

Придбати антисептичні засоби також можна в інтернеті, але набагато дорожче. Середня вартість антисептиків – маленький стандартний – 60-150 гривень, великий – 500-700 гривень.

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Також деякі місцеві жителі продають засоби захисту в соціальних мережах.

Продаж масок в Facebook

Як захистити себе від небезпечної хвороби

Якщо немає можливості придбати медичну маску і антисептик, то жителям Дніпра рекомендують уникати контактів з людьми з ознаками високої температури і кашлем.

У Міністерстві охорони здоров'я радять обов'язково підтримувати гігієну: мити руки і використовувати дезінфікуючі засоби. Також потрібно правильно використовувати медичні маски і засоби індивідуального захисту.

Крім цього, слід уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. А під час приготування їжі необхідно ретельно обробляти м'ясні продукти.

Захист від небезпечної хвороби МОЗ України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 може залишатися в організмі протягом п'яти тижнів після зараження. Дослідження показали, що патоген затримується в дихальних шляхах. Його сліди виявили в тому числі у пацієнтів, з моменту зараження яких пройшло близько 20 днів.

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