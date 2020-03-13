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13 березня • оновлено в 17:59
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Софія Ковнір

Дефіцит медичних масок і антисептиків: яка ситуація в Дніпрі

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У зв'язку з появою небезпечної хвороби коронавіруса COVID-19 жителі Дніпра стали скаржитися на відсутність медичних масок в аптеках і магазинах. Крім цього, в місті складно купити і антисептичні засоби.

До редакції OBOZREVATEL зі скаргами звернулися небайдужі місцеві жителі, які не можуть придбати ні медичні маски, ні антисептики в аптеках Дніпра.

Дефіцит медичних масок і антисептиків в Дніпрі

Дефіцит медичних масок і антисептиків в Дніпрі

У Дніпрі ціни різко злетіли

Наталя – майстер манікюру з досвідом, і, в першу чергу, вона піклується про здоров'я клієнток:

"Раз на півтора місяця я купую упаковку медичних масок, щоб працювати в безпеці з клієнтками. Я турбуюсь не тільки за їх здоров'я, а й за своє.
Якщо раніше я могла купити упаковку за 80-90 гривень, то з появою коронавіруса ціни різко злетіли! В аптеках Дніпра знайти маски неможливо! А якщо і є десь, то ціни захмарні!
Іноді я замовляла в інтернеті кілька упаковок, але тепер і це зробити нереально, так як ціни на маски збільшилися в три рази, а то і більше. Свавілля! У разі чого, як звичайним жителям захищатися від таких небезпечних хвороб???!", – поскаржилася мешканка Дніпра Наталя.

Мешканка Дніпра Владислава також в подиві від того, що в Дніпрі ніде придбати медичні маски:

"Я працюю майстром-бровістом і тому повинна відповідати за безпеку свою і моїх клієнток. Але на даний момент мені доводиться замовляти упаковки масок за величезні гроші через інтернет. Я була в багатьох аптеках Дніпра, але масок ніде немає. Я в шоці!
Як я повинна працювати і захищати не тільки своє здоров'я, але і моїх клієнток?
А щомісяця переплачувати за маски в кілька разів більше – теж не варіант. Якщо раніше упаковку можна було придбати до 100 гривень, то зараз вона коштує від 800 гривень і вище", – розповіла дніпрянка Владислава.
Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

1ul.ru

Яка ситуація в аптеках Дніпра

Журналіст OBOZREVATEL зв'язався з популярними аптеками Дніпра, і ні в одному закладі не виявив медичних масок.

"В наявності масок немає, і коли вони з'являться – невідомо. Замовити також неможливо, так як ми не знаємо, чи будуть вони взагалі", – повідомили в одній з аптек міста.

Також фармацевти повідомляють, що на даний момент відсутній постачальник цієї продукції і коли він з'явиться – ніхто дати відповідь не може.

На сайтах аптек також відсутній даний товар.

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Дефіцит медичних масок

Ситуація з антисептичними засобами також критична. Як дізнався OBOZREVATEL, знайти антисептики в аптеках Дніпра дуже складно, так як вони теж відсутні.

OBOZREVATEL знайшов антисептики тільки в одній аптеці Дніпра. Їх вартість становить від 50 гривень і вище. Ціна залежить від виробника.

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Крім цього, антисептичні засоби можна купити в супермаркетах Дніпра. Відзначимо, що в магазинах косметики і побутової хімії знайти антисептики теж складно. Середня вартість антисептика – 30 гривень.

Наприклад, в одному з подібних магазинів антисептичні засоби неможливо купити навіть онлайн:

"Ми не володіємо інформацією, коли вони з'являться", – заявили в одному з магазинів Дніпра.
Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Де мешканці Дніпра все-таки можуть знайти медичні маски і антисептики

Жителі Дніпра можуть придбати медичні маски в інтернеті, але за них доведеться віддати в рази більше. Середня вартість упаковки масок (30 штук) – 450-500 гривень, за 50 штук – 800 гривень, 100 штук – близько 1500 гривень.

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Деякі медичні маски продають дуже дорого

Деякі медичні маски продають дуже дорого

Медичні маски в Дніпрі

Медичні маски в Дніпрі

Придбати антисептичні засоби також можна в інтернеті, але набагато дорожче. Середня вартість антисептиків – маленький стандартний – 60-150 гривень, великий – 500-700 гривень.

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Антисептичні засоби в Дніпрі

Також деякі місцеві жителі продають засоби захисту в соціальних мережах.

Продаж масок в Facebook

Продаж масок в Facebook

Як захистити себе від небезпечної хвороби

Якщо немає можливості придбати медичну маску і антисептик, то жителям Дніпра рекомендують уникати контактів з людьми з ознаками високої температури і кашлем.

У Міністерстві охорони здоров'я радять обов'язково підтримувати гігієну: мити руки і використовувати дезінфікуючі засоби. Також потрібно правильно використовувати медичні маски і засоби індивідуального захисту.

Крім цього, слід уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. А під час приготування їжі необхідно ретельно обробляти м'ясні продукти.

Захист від небезпечної хвороби

Захист від небезпечної хвороби

МОЗ України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 може залишатися в організмі протягом п'яти тижнів після зараження. Дослідження показали, що патоген затримується в дихальних шляхах. Його сліди виявили в тому числі у пацієнтів, з моменту зараження яких пройшло близько 20 днів.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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