Де в Дніпрі залишити домашнього вихованця на час відпустки: послуги та ціни

Часто бувають ситуації, коли терміново потрібно виїхати, а свого домашнього улюбленця немає на кого залишити. Так, в Дніпрі є безліч варіантів, куди можна віддати пухнастика для перетримки, де про нього з трепетом будуть піклуватися.

Які послуги надають місця для перетримок тварин в Дніпрі, і скільки це коштує – докладно розповість OBOZREVATEL.

Домашні тварини Фармацевт Практик

Готелі для тварин

У Дніпрі свого домашнього вихованця на час можуть прихистити спеціальні готелі для тварин. Ваш улюбленець буде в теплі і затишку, нагодований і оточений любов'ю і ласкою.

Готелі надають якісні послуги, але вартість перетримок – різна.

Так, більшість готелів надають послуги перетримки домашніх тварин в умовах, максимально наближених до домашніх і природних.

За тваринами доглядають співробітники, які мають значний досвід спілкування з пушистиками.

Ваші улюбленці будуть жити у вольєрах, які обладнані спеціальним чином, з огляду на потреби кожного виду тварини. Так, для собак є майданчики для вигулу, для кішок – будиночки в вольєрах, а також дерев'яні конструкції, на яких можна чистити кігтики.

Крім цього, в подібних готелях вихованців годують за розкладом. Тут надають тільки якісні і натуральні продукти для тварин. Відзначимо, що якщо Ваш улюбленець вважає за краще інші види корму, то Ви можете відмовитися від цього харчування і надати свій корм.

Перетримка тварин Бесплатка

Якщо раптом Вашому пухнастику знадобиться медична допомога, то в готелях завжди є ветеринарний лікар, який стежить за перетримкою вихованців, перевіряє наявність медичних документів перед надходженням в готель, і в будь-який момент може надати допомогу.

Відзначимо, що перед вступом до готелю для тварин в Дніпрі необхідно надати ветеринарний паспорт вихованця з щепленнями, а також оплатити послуги перетримки.

Так, в одному з готелів вартість послуг виглядає наступним чином:

Для собак – декоративні – 150 гривень на добу; великі – 200 гривень на добу;

Для кішок – 100 гривень на добу;

Інші тварини – за домовленістю.

Перетримка тварин

Відзначимо, що в цю вартість входить дворазове харчування домашніх улюбленців, 2-х–3-х разовий вигул по 1 годині.

Також в Дніпрі є елітні готелі для тварин преміум-класу.

Тут перетримка вихованця буде значно дорожча, але і з додатковими послугами, за які теж доведеться доплатити.

Так, вартість утримання пухнастиків обійдеться в 220 гривень в день. Відзначимо, що є можливість перетримки в номері економ – 150 гривень в день.

Перетримка тварин

Крім цього, готель надає наступні послуги:

Можливість спостерігати за вихованцем через сайт компанії в будь-який час – 220 гривень;

Стрижка – 350 гривень.

У вартість проживання входить:

Щоденне прибирання номера;

Зміна наповнювача;

Питна вода;

Звичне годування;

Прогулянки на території готелю;

Щоденні ігри з персоналом готелю;

Наявність телевізійних каналів для тварин;

Акваріум з живими рибками.

Перетримка тварин

Також в преміум-готелях надають послуги ветеринарного лікаря, чистку вух, протирання очей, догляд за шерстю і порожниною рота.

Перетримка тварин

Для оформлення вихованця в готель необхідно мати при собі:

Паспорт власника тварини для укладення договору на тимчасове утримання та додаткової угоди з обслуговування;

Ветеринарний паспорт тварини з щепленнями;

Вихованець повинен бути оброблений від шкірних паразитів;

Улюбленець повинен бути здоровим, не мати інфекційних захворювання або хронічних хвороб;

Звичні домашні речі, іграшки вихованця.

Ветеринарний паспорт Кіт, пес і я

Зооняня

Якщо Ви хочете заощадити, але при цьому віддати на пересмикування свого улюбленця в надійні руки, то в Дніпрі можна легко знайти зооняню.

Зоонянею може стати будь-яка людина, яка любить тварин, вміє про них піклуватися, правильно доглядати, а також має багато місця для розташування вихованця.

Перетримка тварин За Збручем

Вартість перетримки різна і залежить від самого виконавця. Середня ціна – 80-100 гривень в день.

У цю вартість входить затишний і великий простір для домашнього улюбленця, прогулянки, харчування за розкладом. Найчастіше в Дніпрі такі послуги пропонують досвідчені люди в цій справі, які гарантують ідеальну турботу про домашнього улюбленця.

Перетримка тварин в Дніпрі

Перетримка тварин в Дніпрі

Перетримка тварин в Дніпрі

Перетримка тварин в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, японські вчені досліджували здатність кішок до розпізнавання людської мови. Вони прийшли до висновку, що коти розуміють свої імена, але вони їм байдужі. Дослідження проводилося методом "звикання-відвикання".

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