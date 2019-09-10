Де в Дніпрі безкоштовно годують тих, кому немає чого їсти

Через маленькі пенсії люди похилого віку змушені голодувати.

Вони займають чергу заздалегідь, тримаючи в руках півлітрові баночки. Ті самі люди, які відбудували країну за радянських часів з нуля, працюючи не покладаючи рук на заводах і держпідприємствах. Їм обіцяли стабільність за титанічну працю, а нагородили пенсією в 1564 гривні.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, де в Дніпрі безкоштовно годують всіх, хто потребує. Здавалося б, що основною категорією тих, кому нічого їсти, вважаються люди без певного місця проживання. Але на превеликий жаль, нестачею коштів на найпростіші продукти харчування страждають пенсіонери.

Мінімальна пенсія як насмішка над українцями Obozrevatel

Сім днів на тиждень, в полудень, активісти привозять на Привокзальну площу гарячу їжу. До їх приїзду вибудовується ціла черга: тут і бездомні, і люди з залежностями. Але особливо боляче спостерігати, як в тремтячих руках свої судочки стискають чисто і охайно одягнені бабусі і дідусі. Більшість з них – люди з освітою, грамотні і доглянуті. Вони мріють про одне – гідно провести свою старість, адже їм обіцяли.

Дніпровські активісти організували безкоштовне харчування на Привокзальній площі досить давно:

"Перший час нам вдавалося безкоштовно годувати всіх бажаючих три рази на тиждень, з 2016 року ми робимо це щодня, о 12:00, біля АТБ. Возимо самі, маршрутками, все за свій рахунок. В основному цим займаються волонтери, які раніше також потрапляли в жахливі життєві обставини. Часто в зворотну дорогу беремо з собою нових попутників і привозимо в притулок, це ті люди, яким нікуди подітися ", - розповідає активістка Євгенія.

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У раціон годування входять каші з ковбасою або тушонкою. Найчастіше це гречка, рис, вівсянка і пшоно. В обід входять овочі, жир і хліб – щоб їжа була калорійною і потребують довше залишалися ситими. Особливо важливо годувати "щільно" взимку і восени, коли прийдуть сильні холоди. Одноразові тарілки і ложки волонтери теж купують самостійно.

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"Основний контингент - люди похилого віку і пенсіонери. Багато з них мають власне житло, але через розмір пенсій, розтрат на ліки і комунальні послуги не можуть дозволити собі найнеобхідніше – їжу. Це приємні дідуся і бабусі, але часто голодні і розгублені. Також з нами обідають люди, яким нікуди йти: ті, хто звільнилися з місць позбавлення волі і дуже залежні люди (алкоголь, наркотики) ", - розповідає волонтер.

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Історії людей, які щодня опівдні чекають свою порцію обіду – далеко не радісні. Наприклад, мешканка Дніпра Тетяна після смерті чоловіка вчилася жити заново:

"Після трагедії я залишилася без житла і підтримки рідних. Життя на вокзалі і холод призвели до обмороження пальців ніг, які мені ампутували. Почула, що щодня на вокзал волонтери привозять безкоштовні обіди і при їх підтримці моє життя почалося заново. Все з чистого аркуша" , - ділитися Тетяна.

Недалеко від Старомостовой площі часто можна зустріти пенсіонерку, просячи милостиню. Валентина Петрівна кілька місяців тому втратила єдину дочку, яка її опікала. Тепер літня жінка змушена виживати. Від голоду рятують щоденні безкоштовні обіди:

"Найбільшою так страшно, та й ходжу я погано. Грошей зовсім немає. Дочки 2 місяці, як не стало ... (плаче захлинаючись). Годують, спасибі їм. Так і виживаю" - розповіла жінка.

Волонтерам складно без допомоги громадськості і державних властей повноцінно допомагати бездомним і людям, що потрапили у важкі життєві ситуації. Якщо порівнювати з іншими країнами, то можна зрозуміти, як в цьому питанні відстає Україна. Наприклад, ще в далекому 1987 році в США вперше був прийнятий акт про допомогу бездомним. Допомога надходить як у вигляді притулків з усіма умовами, так і психологічна – там фахівці допомагають людям адаптуватися, соціалізуватися і почати життя з чистого аркуша.

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У Німеччині проблемами бездомних займається Католицька асоціація соціальних послуг. SKM надає бездомним харчування, засоби гігієни, поштову адресу, а також допомагає знайти роботу і пройти курс реабілітації. А у Великій Британії ще в 1966 році був створений Shelter - найбільший фонд допомоги бездомним. Співробітники фонду консультують і розселяють людей, що опинилися на вулиці, а також просувають нові законодавчі ініціативи.

Україна на сьогодні має величезну проблему з кількістю громадян з низьким доходом і соціальною незахищеністю. Якщо ж рівень зарплат працездатне населення ще сяк-так витримує, то багатьом пенсіонерам залишається тільки одне - зустрічати старість у злиднях. Волонтерам, які щодня годують людей на вокзалі завжди потрібна допомога: не вистачає каструль для приготування їжі і великих контейнерів для перевезення. Крім того, не зайвим буде продукти для обіду: картопля, каші, овочі, м'ясо. Якщо у вас є можливість і бажання допомогти тим, хто допомагає – звертайтеся за номером телефону (099) 009-08-23. Ми впевнені, що разом творити добро простіше.

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Яна Коваль

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