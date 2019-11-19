Де безкоштовно отримати ліки в Дніпрі: з'явилася онлайн-карта аптек

В Україні з'явився онлайн-інструмент для пошуку аптек, які працюють за програмою "Доступні ліки". Жителям Дніпра тепер буде простіше відшукати найближчу аптеку і отримати препарати.

Про те, як користуватися інструментом - розповість OBOZREVATEL.

Онлайн-карта аптек в Дніпрі focus.ua

Українські аналітики розробили додаток, який показує в зручному форматі скільки аптек працюють за програмою "Доступні ліки" в радіусі 7 кілометрів від кожного медичного закладу, де працює ваш сімейний лікар, педіатр і терапевт.

Сині кола - медичні установи, червоні точки - найближчі аптеки, що працюють за програмою http://texty.org.ua

Програма "Доступні ліки" діє в Україні з квітня 2017 року і активно використовується жителями Дніпра. Відповідно до неї пацієнт, який уклав декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, може за його рецептом отримувати ліки, частково або повністю оплачені державою. Вартість ліків оплачується Національною службою здоров'я за рахунок платників податків. Станом на 1 листопада 2019 року в програму "Доступні ліки" приєдналися вже більше 7700 аптек. Це приблизно третина від їх загальної кількості в Україні. З них - 167 аптек працюють в Дніпрі і Дніпропетровській області. Список всіх аптек можна переглянути за посиланням - він оновлюється і збільшується.

Онлайн-інструмент корисний пацієнтам, оскільки дозволяє знайти найближчу до лікарні аптеку і отримати лікарські засоби за програмою "Доступні ліки", а також - місцевої влади та бізнесу, так як на візуалізації чітко видно "білі плями" в аптечній інфраструктурі.

Крім того, інструмент показує, скільки пацієнтів з деклараціями обслуговує ту чи іншу медичний заклад і скільки в радіусі 7 кілометрів від нього аптек, які працюють за програмою "Доступні ліки".

Як користуватися онлайн-інструментом

Розробники подбали про доступність і простоту. Для того, щоб відшукати найближчу аптеку, досить зробити кілька кроків:

- Перейдіть по посиланню інструменту з пошуку аптек, які працюють за програмою "Доступні ліки";

- У вікнах пошуку над таблицею введіть назву населеного пункту чи регіону, який вас цікавить. Також доступні і інші фільтри для пошуку - назви аптек, а також вулиці, на яких вони розташовані. Таблиця автоматично оновлюється і підкаже вам найбільш підходящі варіанти.

http://texty.org.ua

- Якщо вам необхідна більш детальна інформація про аптеки, заклади первинної медичної допомоги та амбулаторіях, ви можете перейти до інтерактивної карти під таблицею.

Натиснувши на синій коло - спливе віконце з інформацією про лікарню http://texty.org.ua

По кожній аптеці вказується назва, адреса, приналежність до аптечної мережі та сума коштів, компенсованих державою цієї мережі за програмою "Доступні ліки".

Досить "клікнути" по червоній точці і ознайомитися з усією інформацією http://texty.org.ua

За кожній медустанові вказується назва, адреса і кількість пацієнтів, які підписали там декларації з лікарями.

http://texty.org.ua

http://texty.org.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Філатов обговорив зі Скалецького реформування медицини в Дніпрі.

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