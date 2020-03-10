Індустрія краси в Дніпрі з кожним роком набирає обертів. Що тільки не пропонують в нашому місті для підтримки молодості і здоров'я.

OBOZREVATEL розповість, у скільки в Дніпрі обходяться затребувані процедури краси.

Скільки дніпрянки витрачають на процедури краси praxis.by

Почнемо з самого популярного – манікюр. Здається, кожна дівчина в Дніпрі радує себе цією послугою.

В середньому, вартість манікюру з однотонним покриттям гель-лак обходиться в 250 гривень. Можна дешевше, якщо мова йде про майстра, що працює на дому. Але є і більш високі прайси – від 350 гривень. Дорожче послуга обходиться тим, хто вважає за краще робити манікюр в салонах краси преміум класу. Нарощування нігтів у хорошого і популярного майстра стартує від 450 гривень.

В середньому, манікюр "живе" 2,5-3 тижні. Після – пора записуватися на корекцію.

"Особисто я роблю манікюр два рази на місяць, мені набридає один і той же колір. Іде близько 700 гривень за дві процедури. Не вважаю, що це багато, в наш час доглянуті нігті – важлива складова образу. Дівчина без доглянутого і свіжого манікюру – це поганий тон ", – поділилася 24-річна дніпрянка Марина.

Найпопулярніша процедура в Дніпрі - манікюр telegraf.com

Педикюр потрібно робити рідше, але це не менш популярна процедура серед дівчат Дніпра. Послуга коштує дорожче, ніж манікюр. Це природно, адже майстру складніше працювати. Ціни на педикюр стартують від 280 гривень, у топового майстра – від 350 гривень. Знову ж, остаточна сума залежить від складності дизайну, покриття (глянсовий, матовий). Так, процедура може обійтися і в 500 гривень. При цьому педикюр не має сенсу робити частіше, ніж раз на місяць-півтора.

Дівчата люблять доглядати за собою telegraf.com

Часто дефіцит вільних місць і у майстрів краси, які займаються нарощуванням вій. В даному випадку і клієнтові важливо розуміти, що кропітка процедура займає 2,5-3,5 години роботи, а у початківця майстра – всі 5 годин.

Ціни на класичне нарощування вій стартують від 250 гривень. Але крім "класичного" існують і інші варіанти більш густого нарощування вій – від 2D до 7D. C кожним рівнем густоти матеріалу підвищується і ціна – в середньому на 50 гривень. Крім того, додатково до вартості може увійти зняття відрослих вій (+50 грн) і додавання кольорових вій (+50 гривень).

"В середньому, я встигаю прийняти 3-х клієнтів в день. Робота складна – ти постійно в напрузі, ввечері болять очі і мучать болі в спині. При цьому, я нарощую вії в середньому 2,5 години. Дівчаткам теж важко – нерухомо лежати стільки часу. Багато моїх знайомих не хочуть нарощувати вії саме через тривалість процедури ", – поділилася майстер з нарощування вій в Дніпрі Єлизавета.

Тривала процедура, що вимагає терпіння ua.depositphotos

Корекція брів – важлива процедура для підтримки краси. Здійснювати її потрібно, в середньому, один раз в 3 тижні.

Як і з віями, процедура буває різновидною. Так, класична корекція брів (пінцет) + фарбування (хна, фарба) обходиться в 150 гривень. Якщо окремо – по 100 гривень кожен з кроків. Також є варіант видалення воском (ваксинг) із середньою вартістю в 100 гривень за процедуру.

Процедуру варто повторити через 3 тижні ua.depositphotos

Ще одна процедура (досить неприємна) – шугарінг.

Шугарінг – це спосіб епіляції з використанням густої цукрової пасти. Пасту розподіляють по оброблюваній ділянці шкіри і видаляють разом з волосками.

Ціна на послугу залежить від частини тіла, з якою потрібно працювати. В середньому, цукрова епіляція обійдеться в 300 гривень за ноги, 160 гривень за руки і 200 гривень за глибоке бікіні. В основному, немає потреби повторювати процедуру частіше, ніж через 4 тижні.

Процедура не з приємних ua.depositphotos

"Взагалі я сильно не вникаю, скільки витрачає моя дружина. Треба – значить треба. Але іноді, звичайно, це перебір. Наприклад, навіщо нарощувати вії – я не розумію. Вони і так нормальні. Або, наприклад, навіщо до косметолога ходити кожні дві тижні в 24 роки. Але жінки самі вирішують, що їм робити з собою. Краще не ходити по лезу ножа з такими питаннями ", – жартівливо ділиться 24-річний дніпрянин Олексій.

Послуги косметолога дуже популярні не тільки серед представниць прекрасної статі, а й серед чоловіків. З величезної кількості процедур розглянемо найбільш затребувані.

Так, сеанс контурної пластики губ в Дніпрі в середньому коштує від 2800 гривень до 4000 гривень в залежності від препарату, який косметолог вводить в губи. Фахівці рекомендують повторювати процедуру не раніше ніж через 6 місяців.

Кілька днів набряк на губах буде давати про себе знати ua.depositphotos

"Губи робити боляче. І я тільки з цієї причини не роблю процедуру частіше. А так процедура обходиться приблизно в 3500 гривень. Плюс маски, чищення – ще близько 1500 гривень на місяць. У мене свій косметолог, фахівець з вищою медичною освітою, якому я повністю довіряю. Раджу всім звертати увагу на рівень освіти косметолога, адже багато процедур досить небезпечні, а не належний рівень кваліфікації може привести до фатальних наслідків ", – розповіла 26-річна мешканка Дніпра Яна.

Чистка і карбоксітерапія – 500 гривень. Пілінг обличчя – 300-1000 гривень. Процедури для догляду (масаж обличчя, маски) – від 350 гривень.

В здоровому тілі – здоровий дух. А ще – краса і впевненість в собі. Сьогодні бути спортивним – це модно, тому спортзали Дніпра переповнені відвідувачами. Про те, скільки коштує відвідування спортзалу – розберемо нижче.

Зараз існує величезна кількість різноманітних тренувань. Будь-який бажаючий займатися спортом може вибрати те, що йому до душі. Середні ціни на популярні серед дівчат тренування в Дніпрі:

Заняття з тренером в залі – від 200 гривень (абонемент на 12 тренувань – від 1500 гривень);

Kangoo jumps – від 120 гривень (абонемент на 12 тренувань – від 1100 гривень);

Йога – від 100 гривень (абонемент на 12 занять – від 1000 гривень);

Стретчинг – від 75 гривень (абонемент на 12 тренувань – від 650 гривень).

"Складно сказати, скільки грошей іде на всі процедури. Іноді більше, іноді менше. Знаю точно, що не менше 3000 гривень на місяць. Перед святами – близько 5000 гривень", – додає дніпрянка Яна.

Красиве тіло - це здорово heaclub

"Навіть якщо говорити про мінімум (манікюр, педикюр, зал) – це вже близько 2500 гривень на місяць. Не переймаюсь, адже сама заробляю на життя. Головне – відчувати себе щасливою і впевненою в собі", – підсумувала жителька Дніпра Марина.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи продають сигарети і алкоголь неповнолітнім в Дніпрі.

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