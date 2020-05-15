Чим зайнятися і куди піти жителям Дніпра на вихідних під час карантину

На вихідних жителі Дніпра хочуть розвіятися і добре відпочити. Хоч і карантинний режим послабили, але повністю його ніхто не відміняв. Городянам все так же рекомендують дотримуватися всіх правил і користуватися засобами захисту.

Чим зайнятися і куди піти жителям Дніпра в вечір п'ятниці та на вихідних – читайте далі в нашому матеріалі.

Куди піти жителям Дніпра на вихідних Companion UA

Онлайн-екскурсія "Розваги Катеринослава"

Завдяки цій екскурсії Ви зможете дізнатися, як відпочивали катеринославці 100-150 років тому, а також який культурний відпочинок пропонували місцеві заклади.

Крім того, Ви дізнаєтеся:

Про Англійський клуб;

Про будинок Пчолкіна;

Про Громадські збори;

Про загадки Потемкинського палацу;

Про бальну культуру в Катеринославі;

Про злачні місця Катеринослава і про боротьбу проти зеленого змія.

Щоб відвідати онлайн-екскурсію, Вам необхідно зареєструватися за посиланням: docs.google.com.

Після реєстрації Вам буде надіслано реквізити для оплати екскурсії, вартість якої 50 гривень. Після оплати Ви отримаєте доступ до кабінету на час проведення екскурсії. Відзначимо, що реєстрація триває до 16 травня.

Дата і час проведення: 17 травня о 13.00.

Приблизний час екскурсії: дві години.

Катеринослав Вікіпедія

Екскурсія в Аерокосмічний центр

У Дніпрі знаходиться єдиний в Україні ракетно-космічний музей. Тому городянам пропонують його відвідати і ознайомитися ближче з ракетно-космічною технікою, побачити справжні космічні станції, супутники, експонати агрегатів, що входять до складу різних ракетних комплексів, бойові ракети. Цікаві історії, які раніше були секретними, і масштабні експонати вражають відвідувачів. Космічна галузь – наше минуле і сьогодення, яким Україна може пишатися.

Місце проведення: перехрестя вул. Телевізійної та проспекту Гагаріна (Аерокосмічний музей).

Організаційний збір: дорослий – 60 гривень, дитячий – 40 гривень. Дітям до шести років безкоштовно.

Попередній обов'язковий запис за телефонами: (068)6822557, (066)3845093, (093)8022383.

Відзначимо, що попередній запис на екскурсію обов'язковий, реквізити на оплату відправлять при реєстрації.

Квитки можна придбати в туристичному центрі "Риба Андрій": вул. Князя Володимира Великого, 13. Або перерахувати гроші на банківську карту. Після цього треба обов'язково зателефонувати за вищевказаними телефонами, повідомити і надати чек перекладу.

Екскурсія в Аерокосмічний центр Facebook

"Romeo and Juliet" онлайн

Жителі Дніпра можуть онлайн відвідати спектакль "Romeo and Juliet", який проходить з 13 травня 12:00 по 19 травня 21:00.

Тривалість: 2,5 години.

Вартість квитка: 129 гривень.

Придбати квиток на спектакль можна також онлайн за посиланням: online.karabas.com

Після оформлення покупки Ви отримуєте на електронну пошту лист з посиланням на сторінку трансляції, а також логіном і паролем доступу і інструкціями по перегляду. Одне посилання – один перегляд.

Відзначимо, що перегляд трансляції можливий на Smart TV, комп'ютері, ноутбуці, планшеті або смартфоні, тобто на будь-якому пристрої, який технічно придатне для перегляду відео в інтернеті.

"Romeo and Juliet" онлайн online.karabas.com

Перша регата на Дніпрі

З 15 травня в Дніпрі стартує яхт-сезон. Попередній запис на регату відкритий.

Формат: 3-5 гонок по дистанції (по вітровим умовам).

Участь можуть взяти всі бажаючі. Регата відкрита, досвід не обов'язковий. Можна записатися в збірний екіпаж, або прийти своєю командою, сім'єю, колективом.

Місце проведення: яхт-клуб Бартоломео, Набережна перемоги, 9Б.

Обов'язкові умови:

Індивідуальна участь в збірному екіпажі – 900 гривень;

Оренда яхти зі шкіпером для команди до п'яти гостей на борту – 4 тисячі гривень;

Оренда яхти без шкіпера для вашого екіпажу – 3500 гривень;

Для учасників клубних серій MIR CUP і DNIPRO OPEN CUP – 10%;

Страховий поворотний депозит – 8500 гривень/яхта.

Бронювання місць та всі деталі можна дізнатися за телефоном: +380661111380.

Регата gorod.dp.ua

Парки, сквери та інші зони відпочинку

З 11 травня почалося послаблення карантину, тому дозволено відвідування парків і скверів, а також дитячих та спортивних майданчиків на вулиці.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив пересуватися по вулицях групами до восьми осіб, а на літніх терасах ресторанів і кафе сидіти по чотири людини з дотриманням дистанції.

Так, жителі Дніпра можуть провести вихідні на свіжому повітрі в компанії своїх близьких, а також відвідати літні тераси кафе та ресторанів.

Дитячі майданчики в Дніпрі відкриті

Парки та зони відпочинку також відкриті

Музеї

Хоч і карантинний режим послабили, але музеї Дніпра так і не відкрили. Для відвідувачів вони запрацюють тільки з 22 травня, але подивитися екскурсії і скористатися послугами в онлайн режимі ніхто не забороняє.

Жителі Дніпра можуть відвідати онлайн-лекції в Дніпропетровському національному історичному музеї.

Так, 15 травня о 16:00 відбудеться лекція від наукового співробітника відділу науково-просвітницької роботи Євгена Філя.

Тема: "Велика війна на Східному фронті за спогадами старшого і вищого офіцерського складу армії (1914-1917)".

Дізнатися більше про майбутні лекції можна на сторінці в Facebook музею.

Онлайн-лекція Facebook Дніпропетровського національного історичного музею

Також жителі Дніпра можуть відвідати віртуальні тури по історичному музею і музею АТО.

Не так давно з'явився новий туристичний сайт "Подорожую по Дніпропетровській області" з 3D-турами. Серед усього іншого там є і віртуальна подорож історичним музеєм.

Скріншот

Важливо! Слід не забувати дотримуватися вимог соціального дистанціювання, масочного режиму, регулярної дезінфекції рук і протиепідемічних заходів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в цьому році через загальнонаціональний карантин студентам Дніпра припадає навчатися і здавати сесію дистанційно. Випускники вищих навчальних закладів в замішанні, як здавати ЗНО і вступати на магістратуру. Стало відомо, що потрібно для вступу на магістратуру, і яка вартість навчання в Дніпрі.