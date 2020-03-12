Чим в Дніпрі зайняти дитину на карантині

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, з 12 березня всі навчальні заклади Дніпра закриті на карантин.

Безпека – понад усе. Незважаючи на це, багато батьків залишилися в замішанні. Детальніше про те, чим зайняти дитину під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

Карантин у Дніпрі: чим зайняти дитину depositphotos

Карантин стосується всіх навчальних закладів в країні: дитячих садків, шкіл, училищ, коледжів і університетів. Він триватиме з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Терміни можуть бути змінені в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Три тижні вдома – справжнє випробування для батьків. У кожній дитячій віковій категорії свої потреби, що особливо складно, коли в будинку більше однієї дитини. Крім того, що з дітьми потрібно бути вдома практично цілодобово, важливо подбати про їхнє дозвілля і розвиток в домашніх умовах.

Лайфхаками і корисними порадами з OBOZREVATEL поділилася вихователь дитячого саду з 6-річним досвідом в Дніпрі і мама трьох дітей Олена Воронцова.

Діти 3-х і 4-х років: моторика, веселощі, творчість

Якщо ваша дитина у віковій категорії молодшої дошкільної групи – важливо створити для неї умови творчості і розвитку. Дитині в такому віці цікаво все. Вона вивчає світ через дотики, смак і викликані емоції.

"У такому віці грати і розвиватися з дітьми потрібно разом. Маленькі діти ловлять ланцюгову реакцію, повторюючи всі ваші дії. Якщо це ліплення з пластиліну – створюємо фігурки разом, даємо їм імена, придумуємо історії. Малюкам важливо і потрібно відчувати вашу зацікавленість і залученість в процес ", – поділилася дитячий вихователь Олена.

Що буде цікаво дитині 3-х - 4-х років:

– Збирання великих пазлів;

– Малювання (для настрою можна взяти великий ватман, розвести багато гуаші в воді і дозволити малювати руками і ногами, залишаючи сліди на ватмані);

– Ігри для розвитку моторики (саме банальне – змішати кілька видів круп і разом з дитиною розділяти їх);

– Казки і фантазії (розкажіть казку, запропонуйте придумати розвиток подій дитині самостійно).

Головне з дітьми молодшого віку – загальна залученість. Все потрібно робити разом, тоді процес буде більш продуктивним і глибоким, а час пролетить непомітно.

Розвиток в ігровій формі для молодшої дошкільної групи darchik

Діти 5-7 років: зацікавити і багато фантазувати

З дошкільнятами складніше, адже вони вже точно знають, чого хочуть, а що їх абсолютно не цікавить. Все, що ви хочете втілити в реальність з дитиною даної вікової категорії, має подаватися у вигляді пропозиції: "А давай пограємо в гру?", "Як на рахунок нової казки для тебе?". Наказовий тон варто забути, будьте не тільки батьком, а й другом для дошкільника.

Що буде цікаво дитині 5-7 років:

– Ігри в театр (створюємо костюми, уявляємо себе тваринами або казковими героями, вчимося перевтілюватися і фантазувати);

– Ігри в слова, літери, цифри (такі ігри повинні стати звичкою, адже зовсім скоро дитина відправиться в школу);

– Збирання дрібних пазлів 5+ (діти в такому віці бувають досить посидючіші, якщо зацікавлені в процесі цілком і повністю).

– Читання казок для дитини або ж спільне читання, якщо дозволяють навички.

"Дуже важливо прищепити дітям дошкільного віку любов до навчання. Кожен з батьків сам розуміє, до чого у його чада більше тяги і схильності. Тому працюємо з дітьми так: розвиваємо всі навички і знання, які йому необхідні, приділяючи багато уваги захопленням. Комусь цікавіше грати з цифрами, іншим дітям – розділяти слова на склади. Робимо акцент на те, що цікаво ", – додає Олена Воронцова.

Ігри з перевтіленням на дозвіллі depositphotos

Школярі: виконання завдань і заохочення

Діти шкільного віку люблять виконувати завдання і отримувати щось взамін. Це більш складна вікова група, але, з іншого боку, з такими дітьми простіше домовитися. У такому віці важливо не тільки розвивати дитину, а й багато говорити з нею: питання безпеки в квартирі і на вулиці, що можна і що не можна, як діяти в тій чи іншій ситуації. Все повинно проговорюватися, а знання – закріплюватися.

Що буде цікаво школяреві:

– Я тобі, а ти – мені: в такому віці важливо правильно ставити завдання і контролювати їх виконання. Наприклад, ви сказали дитині прочитати розповідь, за що дозволите пограти на комп'ютері. Це варто проконтролювати тоді, коли завдання буде вже виконане. Обговоріть з дитиною, що вона зрозуміла з прочитаного, попросіть переказати і поділитися його особистими висновками. Аналіз всіх дій розвиває в дитини власне критичне мислення.

"У будь-якому з вікових груп є важливий аспект – не порушувати режим. Якщо ваша дитина під час карантину буде пізно лягати і пізно вставати, важко буде всім. Коли прийде час йти в садок або школу, настраждається і дитина, і батьки. Лягаємо спати і прокидаємося вчасно ", – підсумувала Олена Воронцова.

– У шкільному віці дитина самостійно вирішує, як вона хоче провести вільний час. Але тільки після того, як будуть виконані всі поставлені завдання. Під час карантину школярам задають завдання додому, тому працюємо за схемою: спочатку виконав зобов'язання, потім розпоряджаєшся своїм вільним часом: ігри, мультики, планшет, комп'ютер – всьому свій час.

Зі школярем потрібно багато говорити depositphotos

Спільний перегляд мультфільмів: ТОП цікавих і повчальних

Важливо пам'ятати, що дивитися більше одного мультфільму в день не варто, а з дітками дошкільного віку – досить 30-40 хвилин. Зверніть увагу на старі "Діснеєвські" короткі мультфільми. Варіанти мультфільмів, рекомендовані до перегляду разом з дітьми:

– Як приручити дракона;

– Легенди нічної варти;

– Унесена примарами;

– Гидкий я;

– Корпорація монстрів;

– Тріо з Бельвіля;

– Головоломка;

– Ходячий замок;

– Незрівнянний містер Фокс;

– У пошуках Немо.

Добрі і повчальні мультики не зашкодять дитині intofilm

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