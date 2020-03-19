Чи подорожчало таксі в Дніпрі і проїзд з найближчих міст

З 12 березня в Дніпрі і області обмежені перевезення в усіх напрямках. Багато жителів найближчих міст, які працюють навіть в період карантину, не можуть доїхати до Дніпра.

На міському транспорті також діють обмеження: у всіх маршрутних таксі, тролейбусах і трамваях дозволено перевозити не більше десяти пасажирів. Про те, подорожчав чи проїзд по місту і області – розповість OBOZREVATEL.

Скільки коштує доїхати до Дніпра на роботу shutterstock

Як повідомили в Дніпропетровській обласній адміністрації, з 18 березня по 3 квітня в області обмежили регулярні і нерегулярні автобусні перевезення на всіх напрямках – приміських, міжміських, внутрішньообласних та міжобласних.

Уже сьогодні патрульна поліція Дніпра контролює дотримання перевізниками встановлених законодавством вимог для попередження можливих спалахів інфекційного захворювання. У Дніпрі поліцейські повинні стежити, щоб в маршрутках та електротранспорті пересувалося не більше 10 осіб.

Ціни на таксі в Дніпрі: чи є зміни

Незважаючи на карантин в Дніпрі і області, вартість проїзду на таксі в місті залишилася незмінною. Жодна з служб не підвищила ціни на послуги. Це стало приємною несподіванкою для городян, адже часто, при аналогічних ситуаціях ціни на послуги підвищуються в кілька разів.

"Поки ніхто ціни не підвищував, працюємо за звичайним прайсом. Карантин не вплинув на роботу таксистів і служб", – розповів водій Uber в Дніпрі Василь.

Дніпряни приємно здивовані Скріншот

За словами таксиста, під час карантину зменшилася кількість пасажирів. Так, раніше вранці чоловік отримував багато замовлень, адже на навчання поспішали студенти, особливо іноземці. Василь акцентує, що сьогодні вранці, 19 березня, замовлень практично немає.

"Студенти, працівники офісів в центрі міста – всі поспішали у справах з ранку. Зараз замовлень мало, діти не вчаться, а дорослі – працюють вдома. Поки карантин – з пасажирами складно".

Ціни на таксі по Дніпру залишилися незмінними Скріншот

Доїхати до Дніпра на роботу: скільки це коштує

Велика кількість жителів Новомосковська і Кам'янського кожен день змушені їздити на роботу в Дніпро. Зараз у городян з'явилася нова проблема: неможливість доїхати до Дніпра. Якщо ж до карантину в Дніпро курсував транспорт кожні 10 хвилин, то сьогодні – доводиться добиратися самотужки.

"Чоловік працює в Дніпрі. Карантин не вплинув на його робочий графік. Про те, як люди будуть добиратися в Дніпро – нікого не цікавить. Кожен день доводиться шукати в Facebook людей, які готові взяти попутника. Вчора взагалі по дорозі додому чоловік ловив попутку на виїзді з Дніпра. Немає слів ", – розповіла мешканка Новомосковська Юлія.

Люди допомагають один одному в пошуку транспорту Facebook: Що? Де? Коли? Кам'янське

"Дуже незручно кожен день шукати того, з ким можна поїхати в Дніпро. На це йде весь день, а паралельно потрібно працювати. Дружину відправили на карантин, чи заплатять гроші – невідомо. У мене немає вибору, потрібно забезпечувати сім'ю. Спасибі, що хоч як попутника довозять "не за всі гроші світу" ", – розповів Олексій, який кожен день добирається на роботу з Новомосковська в Дніпро.

Жителі Новомосковська об'єдналися, щоб вирішити питання Facebook: підслухати Новомосковськ

Серед українців ходять чутки, що карантин продовжать до літа Facebook: підслухати Новомосковськ

Зручна група в Telegram для пошуку попутників Facebook: Що? Де? Коли? Кам'янське

Багато людей домовляються зі знайомими, шукають попутників в соціальних мережах або ж за допомогою додатків. А щоб доїхати до Дніпра з Новомосковська на таксі, потрібно заплатити не менше 300 гривень.

З Новомосковська в Дніпро на таксі Скріншот

Якщо ж їхати з попутником на його авто – ціни варіюються в межах 30-35 гривень.

Доїхати до Дніпра з Новомосковська: ціни blablacar

Аналогічна ситуація склалася і у жителів Кам'янського: вартість таксі в Дніпро стартує від 400 гривень. Якщо ж їхати попуткою – ціна за послугу складе 30-40 гривень в одну сторону.

З Кам'янського в Дніпро на таксі Скріншот

"Перевівся на віддалену роботу, не хочу витрачати нерви і час на те, щоб доїхати до роботи в Дніпро. На щастя, у мене лояльне начальство. Знаю людей з нашого міста у яких немає вибору, їм було сказано:" або йди на карантин за власний кошт, або працюй ". Не розумію, чому звичайні працівники повинні відчувати такі незручності", – розповів житель Кам'янського Сергій.

Скільки коштує доїхати до Дніпра з Кам'янського на попутці blablacar

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

Якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

Відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно.

Не панікуйте. Все буде добре!

Бережіть своє здоров'я МОЗ України

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі спалюють сміття і отруюють городян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram