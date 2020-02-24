Без банальщини: чим здивувати дівчину на 8 березня в Дніпрі

Вже дуже скоро Дніпро відзначить Міжнародний жіночий день. З кожним роком в місті з'являється все більше можливостей здивувати свою кохану дівчину в перше весняне свято.

Про те, як порадувати другу половину на 8 березня – розповість OBOZREVATEL.

Як порадувати кохану на 8 березня wallpapers

Історично свято з'явилося, як день солідарності жінок у багатьох країнах в боротьбі за рівні права і емансипацію.

За офіційною версією, свято пов'язане з "маршем порожніх каструль", який відбувся 8 березня 1857 Нью-Йорку. Тоді жінки, які працювали на текстильних фабриках, протестували проти поганих умов праці і низьких зарплат. Під час маршу вони били в ці самі каструлі, вимагаючи надати їм 10-годинний робочий день замість 16-годинного, рівну з чоловіками заробітну плату і виборче право.

Марш порожніх каструль 8 березня 1857 року 24tv.ua

Саме тому ми не будемо радити вам влаштувати банальну романтичну вечерю, дарувати тюльпани і Рафаелло. Якщо у ваші плани входить зробити сюрприз і бути несхожим на інших – ось кілька варіантів.

Майстер-клас зі стрільби з пістолета

Впевнені, що ваша дама серця буде в захваті від такого подарунка, адже для стрільби надають справжню зброю і стріляють з нього бойовими патронами.

Початківців інструктор навчить необхідної теорії і проконтролює процесс.Тір знаходиться в центрі міста між будівлею СБУ і східним входом на стадіон "Дніпро-Арена". Клієнту видадуть 40 патронів різного калібру: 20 шт – 9 мм і 20 шт – 5,6 мм. Інструктор розповість базові правила поводження зі зброєю. Також він покаже статичні вправи з урахуванням досвіду і навичок стрілка.

Ціна: 1300 гривень (40 пострілів).

Для зухвалих дівчат bodo

Вечір в котокафе

Прекрасна альтернатива ресторану! Ви подаруєте відвідування закладу незвичайного формату, де живуть кішки. Дамі запропонують напій і солодощі із загального меню, розкажуть про правила поведінки в кафе і видадуть по пакетику корми для тварин. Відвідувачі зможуть пригостити котів, погладити, пограти і сфотографуватися з ними. Також гостям покажуть шоу зі спеціально навченої кішкою. Впевнені, що після такого вечора дівчина буде в чудовому настрої ще багато днів.

Ціна: 500 гривень.

Незвичайна вечеря в компанії хвостатих bodo

Екскурсія в Чорнобиль

Хлопці з Radioactive Team – одна з небагатьох українських компаній, яка організовує поїздки в Чорнобиль з усіма необхідними дозволами. А ми знаємо, що багато дівчат люблять незвичайні подорожі. Після приїзду до ЧЗО учасникам проведуть інструктаж з безпеки. Після цього почнеться ознайомча екскурсія, в ході якої друзі дізнаються про катастрофу 1986 року. Також гід докладно розповість про міста-примари Прип'ять і Чорнобиль.

Ціна: 2600 гривень.

Для любителів міняти локацію bodo

Чорнобиль bodo

Проходження Horror-квесту

Для любительок "полоскотати нерви". Ви і ваша дама опинитеся замкнутими в приміщенні, оформленому в стилі відомого фільму жахів – Silent Hill. У грі також бере участь актор. На шляху до звільнення компанію чекають різні завдання і головоломки. Щоб вирішити всі загадки і знайти вихід – буде дано 1 годину. Квест відрізняється високим рівнем складності.

Ціна: 800 гривень.

Квест-кімната зарядить енергією bodo

Дівчина отримає масу емоцій bodo

Кріосауна

Дуже незвичайний презент для коханої, який принесе масу нових відчуттів. Кріосауна є невеликою кабіну, всередині якої температура досягає 60-70 ° С нижче нуля. Один сеанс триває 2-3 хвилини. При цьому клуби замороженого "диму" не дають замерзнути, а м'яко охолоджують верхній шар шкіри. Кріотерапія допомагає зняти втому, запобігає головні болі і усуває безсоння. Також вона сприяє схудненню, покращує тонус шкіри і позбавляє від целюліту. Здається, жодна жінка не відмовиться від такого досвіду.

Ціна: 300 гривень.

Для краси і здоров'я bodo

Курс стретчингу

Гнучкість тіла – це свобода рухів. А дівчата свободу дуже люблять! Групові заняття будуть починатися з розминки. Тренер покаже, як розігріти тіло і підготувати його до навантаження. Він продемонструє вправи для різних груп м'язів і простежить за правильною технікою виконання. Заняття допоможуть поліпшити розтяжку і зробити поставу гарною. Комплекс підходить дівчатам з будь-яким рівнем підготовки – елементи виконуються в міру можливостей.

Ціна: 1000 гривень (12 занять).

Гнучкість і розтяжка - це здорово bodo

Дівчина буде рада такому подарунку bodo

Стрибок з парашутом

Для сміливих дам немає нічого неможливого. Спочатку дівчина пройде навчання - воно займе близько семи годин і закінчиться заліками по теорії і практиці. Потім отримає необхідне спорядження і підніметься в небо, де зможе зробити самостійний стрибок. Вільне падіння триватиме 2-3 секунди, а під куполом парашута належить парити близько 5 хвилин.

Ціна: 3000 гривень.

Екстрім для коханої bodo

За даними, ООН, тема Міжнародного жіночого дня 2020 року "Я – покоління рівноправності: реалізація прав жінок". 2020 рік представляє собою незаперечну можливість мобілізувати глобальні дії для досягнення гендерної рівності та прав усіх жінок і дівчаток.

Тема Міжнародного жіночого денний 2020 року un.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що українці висловилися, чи потрібно святкувати 8 березня.

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