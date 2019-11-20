Бережіть дітей: як працюють закладники наркотиків в Дніпрі

У Дніпрі досить просто купити наркотики. Відпрацьованою схемою користуються як продавці, так і покупці.

Про те, як це відбувається - розповість OBOZREVATEL.

У наркокур'єри беруть працювати навіть 15-річних школярів kherson.net.ua

З приходом нових технологій наркодилери почали працювати за новою схемою, щоб убезпечити себе від кримінальної відповідальності, заощадити час і заробити якомога більше.

Як все починається і що обіцяють

Напевно, ви помічали на стінах будинків різноманітні написи, такі як "Спайс, сіль, бошки" і посилання на Telegram-канали, в яких за допомогою месенджера можна замовити те, що душа забажає. Особливо багато таких оголошень можна зустріти на житлових масивах і близько студентських гуртожитків.

Реклама наркотиків

Записи зафарбовують, але на їх місцях з'являються нові

Ось що розповів 17-річний житель Дніпра, коли зіткнувся з вакансією:

"Мені запропонували працювати закладником. Було це рік тому. Для роботи багато від мене не було потрібно, бентежила тільки застава, яку хотів отримати роботодавець. Пообіцяв, що після застави ознайомить з усією інформацією і акцентував на тому, що добре, що я неповнолітній, нібито в цьому випадку мені не загрожує уголовка. Говорив, що якщо потраплю, то батьки отримають штраф ", - розповів студент з Дніпра.

Наркокур'єра в Дніпрі обіцяють заробітну плату в 15 000 - 25 000 гривень, зручний графік, який працівник підлаштовує під себе і мінімальний ризик.

Як працюють закладники

"Найнадійніший спосіб передати товар - зробити закладку. Вони робляться в тих місцях, куди звичайна людина навряд чи подивиться. Це невеличкий пакунок, який ховають в непомітних місцях", - розповідає Максим, який раніше займався цим родом діяльності.

За словами джерела, схема роботи дуже проста: надходить замовлення через Telegram або Skуpe, далі повна оплата на карту і тільки тоді - джерело робить закладку і повідомляє місце знаходження товару.

Найголовніше правило: не робити повторних закладок, точніше не повторювати місця закладок навіть хоч з якоюсь великою періодичністю.

Стати закладником занадто просто

В інтернеті існує маса сайтів з пошуку роботи для наркодилерів з докладною інструкцією для роботи. Нам знадобилося менше хвилини, щоб знайти потрібну інформацію. Тут ви швидко інтернет-ресурсах роботодавець ділиться умовами і лайфхаками, які повинні допомогти не попастися правоохоронним органам:

Крім того, на даних сайтах бажаючі залишають заявку з пошуку роботи, що полегшує питання пошуку працівників для роботодавця:

Також роботодавець розповідає, як збільшити дію психотропних речовин і ділиться рецептами:

На багатьох ресурсах існують опитування з приводу того, де покупці вважають за краще робити покупки:

Як трапляються заставники і покупці в Дніпрі

У Дніпрі поліція часто затримує закладчиков і розповсюджувачів реклами наркотиків. Так, 8 листопада патрульна поліція затримала студента, який рекламував і вживав наркотики. Хлопець був затриманий поліцейськими, після чого пояснив, що він студент-першокурсник і таким чином заробляє гроші. Юнак зізнався, що сам вживає різні наркотичні суміші і вчора робив такі написи на будинках по проспекту Гагаріна. У студента патрульні виявили 6 балончиків з фарбою. Також з'ясувалося, що хлопця неодноразово госпіталізували в лікарню з діагнозом передозування наркотичними речовинами.

Хлопця неодноразово госпіталізували в лікарню Патрульна поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі часто затримують молодих людей, які роблять "закладки" з наркотиками по місту. Так, 20-річний хлопець намагався сховатися, але правоохоронці встигли його зупинити. Патрульні поспілкувалися з хлопцем і оглянули його. При ньому був 21 згорток з наркотичною речовиною, сліп-пакети і стопка купюр. Також 20-річний хлопець розповів, що кілька годин тому сховав ще один згорток з наркотичною речовиною на проспекті Поля. Він зізнався, що поширював наркотичні речовини шляхом так званих "закладок". У мобільному телефоні хлопця інспектори виявили велику кількість фотографій з місцями, де вже були заховані "закладки". Молода людина приїхав в місто з села і таким чином вирішив заробити "легкі" гроші. Під час обшуку в квартирі, яку орендує підозрюваний, співробітники поліції також виявили наркотичні речовини. Вони були розфасовані і приготовлені для поширення.

Крім того, трапляються і ті, хто купує: раніше в Дніпрі в покинутій будівлі були затримані троє підлітків, біля яких стояв прилад для куріння, а в ньому знаходилося рослинна речовина, що нагадує наркотичну. Виявилося, що двом хлопчикам по 15 років, а одному з них 14. Хлопці придбали наркотичні речовини за допомогою Telegram-каналу.

Також аналогічний випадок стався 3 жовтня, коли міську дитячу лікарню № 6 з вулиці Комбрига Петрова госпіталізували трьох підлітків в стані наркотичного сп'яніння. Одному з госпіталізованих хлопчиків -16 років, другому -14, а дівчинці - 16. Стан підлітків охарактеризували як наркотичну кому.

Ще одна ситуація підірвала соцмережі: 19 листопада в Дніпрі чоловік разом зі своїм малолітнім сином шукав ятати під стовпом:

І це - тільки поодинокі випадки, про які кожен день можна дізнаватися в новинний хроніці. На жаль, дані події вже нікого не дивують.

Що загрожує боржник за фактом

Якщо розібратися, то ризик, насправді, дуже великий. Так, за дану незаконну діяльність загрожує:

- Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років).

- Стать.я 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років).

- Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром затримали росіянку з наркотиками.

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