Батон хліба на три дні і яйце з сіллю: як в Дніпрі виживають пенсіонери

Мінімальна пенсія в Україні - 1564 гривні. Саме цю суму в місяць отримує пенсіонер.

Багатьом з них доводиться відмовляти собі в найнеобхіднішому і працювати замість того, щоб заслужено відпочивати.

OBOZREVATEL поспілкувався з пенсіонерами і дізнався про те, як вони живуть з мінімальною пенсією в кишені. Багато хто не хотів спілкуватися або робити фото – боялися і соромилися.

Як вижити на пенсію Obozrevatel

З 1 грудня мінімальна виплата для пенсіонерів виросте ще на 74 гривні - до 1638 гривень, але це навряд чи відіб'ється в позитивну сторону на якості життя пільговиків.

Через дуже низьких пенсій людям похилого віку доводиться економити на найосновніших потребах. В основному це стосується якості і кількості продуктів, які вони купують. Крім того, багато хто з пенсіонерів продають останнє, щоб заробити зайву копійку. Дуже часто біля магазинів і супермаркетів можна побачити бабусь і дідусів, які продають старі книги, квіти в горщиках, яблука, мед, зелень і багато іншого.

"А скільки даси", - відповідає 80-річна бабуся з замерзлим носом на питання про те, скільки коштує букет польових квітів. Вона не розраховує на велику суму і нічого не просить, просто чекає, що хтось не пройде повз і обов'язково купить у неї квіти, в'язані шкарпетки або яблука. Вони не такі красиві як в супермаркеті, зате домашні і без хімікатів.

Як розповіла пенсіонерка Любов Василівна, вона майже нічого не купує в супермаркетах. Їй вистачає буханки хліба на три дні, готує суп без м'яса і кашу з засмажкою з однієї цибулини і моркви. Іноді купує курячі лапки для навару в супі, щоб були колір і запах. Ділить вечерю зі старою кішкою Лапою. Додає, що раніше, в молодості, жили добре. Крім супів готує макарони – їх можна купити на вагу і дуже дешево.

"Іноді купую курячі сердечка, вони смачні. М'ясо дороге, ні з моєю пенсією. Зараз, поки ще тепло, виходжу продавати. Що робити взимку? Тільки економити. У мене як: в шафі кіло макаронів, цибулю з морквою, картопля, масло домашнє . яйця іноді купую, вони в магазині по 1,70 грн, дорогувато. На ринок дівчинка приїжджає з села торгувати, беру в неї яйця по гривні за штуку, шкодує мене і іноді просто так дає продукти. Візьму парочку, та й їм з сіллю ", - ділиться жінка.

У побуті пенсіонери також намагаються економити: купують найдешевші засоби гігієни, економлять на ліках, намагаються будь-який дохід "відкласти" на погані дні, адже вони знають, що такі дні бувають. Багато – залишилися без другої половини, інші – забуті дітьми і внуками.

"Всім зараз важко, а мені прикро, що не можу допомогти дітям. Вони самі ледве зводять кінці з кінцями. Завжди кажу, що у мене все є і мені нічого не треба. Особливо подарунки. Вважаю, що нехай краще щось потрібне куплять онукові ", - ділиться Євгенія Петрівна, яка довгий час пропрацювала інженером.

Якщо звернути увагу, то часто можна зустріти в супермаркеті розгублених пенсіонерів, які намагаються підрахувати, чи вистачить їм коштів на покупки. Вони випадково заглядають в чужі кошики з продуктами і без злоби зітхають. Адже зовсім недавно могли дозволити собі те ж саме. Але не сьогодні. Все, що вони робили для країни і у що вірили – перетворилося в пенсію, яка дорівнює 52 гривням на витрати в день.

"Є субсидія, спасибі. Але я ж за стільки років безперервної праці на заводі запрацювала її. Не вважаю субсидію чимось таким, за що потрібно бити поклони. Ми за радянських часів вірили, що" оремо "на благо майбутнього дітей і були впевнені в стабільній старості. Знали б, як все буде ... ", - підсумувала Євгенія Петрівна.

На центральній площі ми зустріли пенсіонера, який продавав квіти і калину. На питання, чому у нього з собою немає табуретки, він відповів, що поліція не дозволяє продавати на площі і йому доводиться стояти, щоб піти в будь-який момент

І таких пенсіонерів, які годинами стоять, щоб заробити на шматок хліба - дуже багато. Хтось продає продукти, інші – заробляють талантом.

Яна Коваль

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