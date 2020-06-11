Активний відпочинок у Дніпрі: як незабутньо провести час на свіжому повітрі
Проводити час на свіжому повітрі – завжди корисно. Активний відпочинок впливає не тільки на здоров'я, але і на відновлення сил і енергії.
Як в Дніпрі провести весело та незабутньо час на свіжому повітрі – читайте далі в нашому матеріалі.
Оренда велосипедів
Їзда на велосипеді корисна тим, що підтримує організм і тіло в хорошій формі. При катанні виробляється у великій кількості адреналін і при цьому він допомагає скинути зайву вагу та підтягти тіло.
Крім того, катання на велосипедах впливає на нервову систему. Під час поїздки виділяється безліч ендорфінів і тому це відмінний спосіб відволіктися від оточуючих проблем і зняти стрес.
Середня вартість оренди велосипеда в Дніпрі – 50 гривень/година, за добу – від 100 до 250 гривень. Крім того, додатково можна придбати шолом, наколінники і налокітники.
Відзначимо, що для цього багато компаній вимагають залишити заставу – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і певна сума.
Прогулянки на байдарках і каяках
У Дніпрі багато клубів відпочинку пропонують захоплюючі прогулянки на байдарках або каяках по річці. Для такого активного виду відпочинку складають спеціальні маршрути, зручні байдарки/каяки, а також видаються рятувальні жилети.
Під час такої прогулянки Ви зможете побачити найкрасивіші та таємничі місця Дніпра.
Вартість прогулянки в Дніпрі залежить від обраного маршруту. В середньому – від 180 до 300 гривень/людина.
Також в Дніпрі можна взяти в оренду байдарку або каяк і самим відправитися на прогулянку. Середня вартість прокату – від 250 гривень і вище.
Відзначимо, що при оренді видаються рятувальні жилети та інші необхідні речі. Також за прокат доведеться залишити заставу – паспорт громадянина України або посвідчення водія.
Кінні прогулянки
Їзда верхи сильно впливає на здоров'я. Вона може виправити хребет, вирівняти поставу, укріпити м'язи та позбавити від запаморочень. Також завдяки кінним прогулянкам нормалізується кровообіг і підвищується тонус.
У Дніпрі середня вартість кінної прогулянки – від 350 гривень/година разом з інструктором.
У багатьох кінних клубах Дніпра підкреслюють, що для їзди верхи необхідно підготуватися заздалегідь: комфортно одягнутися, прослухати техніку інструктажу та безпеки, і вже після цього відправитися на прогулянку.
Стрибки з парашутом
Жителі Дніпра можуть замовити стрибок з парашутом і здійснити його в селищі Майське в Дніпропетровській області. Там знаходиться АК "Авіа-Союз" - аеродром європейського рівня.
Якщо Ви стрибаєте з парашутом вперше, то ознайомлювальний стрибок обійдеться в 2300 гривень, а тренувальний – 1900 гривень.
Крім того, жителі Дніпра можуть здійснити тандем стрибок, вартість якого залежить від ваги пасажира:
Тандем стрибок до 90 кг – 4200 грн;
Тандем стрибок 91-120 кг – 4500 гривень;
Тандем стрибок з відео та фото до 90 кг – 6 тисяч гривень;
Тандем стрибок з відео та фото 91-120 кг – 6300 гривень.
Скелелазіння
Скелелазіння зміцнює м'язи у верхній і нижній частині тіла. Завдяки інтенсивним і регулярним тренуванням, Ви зможете поліпшити свою витривалість, силу м'язів, поліпшити спритність і гнучкість тіла.
У Дніпрі є безліч скеледромів, в тому числі і на свіжому повітрі.
Середня вартість заняття в Дніпрі – від 150 до 350 гривень. Відзначимо, що для дітей ціни трохи нижче – від 100 до 300 гривень. Вартість заняття залежить від обраної категорії: з інструктором або без, індивідуальні заняття і т.д.
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