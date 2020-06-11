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11 червня • оновлено в 15:54
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Софія Ковнір
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Активний відпочинок у Дніпрі: як незабутньо провести час на свіжому повітрі

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Проводити час на свіжому повітрі – завжди корисно. Активний відпочинок впливає не тільки на здоров'я, але і на відновлення сил і енергії.

Як в Дніпрі провести весело та незабутньо час на свіжому повітрі – читайте далі в нашому матеріалі.

Активний відпочинок у Дніпрі

Активний відпочинок у Дніпрі

5min.by

Оренда велосипедів

Їзда на велосипеді корисна тим, що підтримує організм і тіло в хорошій формі. При катанні виробляється у великій кількості адреналін і при цьому він допомагає скинути зайву вагу та підтягти тіло.

Крім того, катання на велосипедах впливає на нервову систему. Під час поїздки виділяється безліч ендорфінів і тому це відмінний спосіб відволіктися від оточуючих проблем і зняти стрес.

Середня вартість оренди велосипеда в Дніпрі – 50 гривень/година, за добу – від 100 до 250 гривень. Крім того, додатково можна придбати шолом, наколінники і налокітники.

Скріншот

Скріншот

Відзначимо, що для цього багато компаній вимагають залишити заставу – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і певна сума.

Оренда велосипедів

Оренда велосипедів

Уніфехт

Прогулянки на байдарках і каяках

У Дніпрі багато клубів відпочинку пропонують захоплюючі прогулянки на байдарках або каяках по річці. Для такого активного виду відпочинку складають спеціальні маршрути, зручні байдарки/каяки, а також видаються рятувальні жилети.

Під час такої прогулянки Ви зможете побачити найкрасивіші та таємничі місця Дніпра.

Вартість прогулянки в Дніпрі залежить від обраного маршруту. В середньому – від 180 до 300 гривень/людина.

Також в Дніпрі можна взяти в оренду байдарку або каяк і самим відправитися на прогулянку. Середня вартість прокату – від 250 гривень і вище.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Відзначимо, що при оренді видаються рятувальні жилети та інші необхідні речі. Також за прокат доведеться залишити заставу – паспорт громадянина України або посвідчення водія.

Прогулянки на байдарках і каяках

Прогулянки на байдарках і каяках

ostrovclub.dp.ua

Кінні прогулянки

Їзда верхи сильно впливає на здоров'я. Вона може виправити хребет, вирівняти поставу, укріпити м'язи та позбавити від запаморочень. Також завдяки кінним прогулянкам нормалізується кровообіг і підвищується тонус.

У Дніпрі середня вартість кінної прогулянки – від 350 гривень/година разом з інструктором.

У багатьох кінних клубах Дніпра підкреслюють, що для їзди верхи необхідно підготуватися заздалегідь: комфортно одягнутися, прослухати техніку інструктажу та безпеки, і вже після цього відправитися на прогулянку.

Кінні прогулянки

Кінні прогулянки

besplatka.ua

Стрибки з парашутом

Жителі Дніпра можуть замовити стрибок з парашутом і здійснити його в селищі Майське в Дніпропетровській області. Там знаходиться АК "Авіа-Союз" - аеродром європейського рівня.

Якщо Ви стрибаєте з парашутом вперше, то ознайомлювальний стрибок обійдеться в 2300 гривень, а тренувальний – 1900 гривень.

Аеродром

Аеродром

АК "Авіа-Союз"

Аеродром

Аеродром

АК "Авіа-Союз"

Крім того, жителі Дніпра можуть здійснити тандем стрибок, вартість якого залежить від ваги пасажира:

  • Тандем стрибок до 90 кг – 4200 грн;

  • Тандем стрибок 91-120 кг – 4500 гривень;

  • Тандем стрибок з відео та фото до 90 кг – 6 тисяч гривень;

  • Тандем стрибок з відео та фото 91-120 кг – 6300 гривень.

Стрибки з парашутом

Стрибки з парашутом

Bodo

Скелелазіння

Скелелазіння зміцнює м'язи у верхній і нижній частині тіла. Завдяки інтенсивним і регулярним тренуванням, Ви зможете поліпшити свою витривалість, силу м'язів, поліпшити спритність і гнучкість тіла.

У Дніпрі є безліч скеледромів, в тому числі і на свіжому повітрі.

Середня вартість заняття в Дніпрі – від 150 до 350 гривень. Відзначимо, що для дітей ціни трохи нижче – від 100 до 300 гривень. Вартість заняття залежить від обраної категорії: з інструктором або без, індивідуальні заняття і т.д.

Скеледром

Скеледром

skalodrom72.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпро нарешті прийшла сонячна та спекотна погода. Тому місцеві жителі активно виходять на міські пляжі, загоряють і плещуться в річці. Стало відомо, як працюють пляжі Дніпра.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
відпочінок
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