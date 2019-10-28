25 тисяч гривень на місяць: як в Дніпрі заробляти, не виходячи з дому

У сучасному світі інтернет займає більшу частину нашого життя. Тому на цьому можна непогано заробити.

OBOZREVATEL розповість, як в Дніпрі легко заробити хороші гроші, не виходячи з дому.

Робота в інтернеті Бізнес портал

Копірайтер

Якщо Ви вмієте правильно висловлювати свої думки, добре писати тексти на будь-яку тематику і знаєте правила граматики і пунктуації, то робота копірайтера створена для Вас. У Вас є можливість працювати віддалено і при цьому отримувати хороші гроші.

У Дніпрі заробітна плата копірайтера залежить від кількості символів і сторінок написаної статті. Наприклад, за 1000 символів – 14 гривень. Деякі компанії оплачують за одну сторінку тексту (близько 300 слів) до 500 гривень. Загалом за місяць можна заробити від 10 тисяч до 12 тисяч гривень.

Копірайтер Google Sites

Графік роботи можна вибрати самому. Головне – вміти і любити писати, тоді і заробітна плата буде відповідна.

Копірайтер

Копірайтер

Копірайтер

Перекладач

Ця професія одна з найбільш затребуваних в Дніпрі. Якщо Ви добре володієте іноземною мовою, то за місяць роботи перекладачем можете отримати від 7 тисяч до 25 тисяч гривень.

Працювати можна віддалено, графік узгоджується з керівництвом. Для такої роботи потрібні базові знання іноземної мови, вільний доступ до інтернету і готовність активно працювати.

Перекладач

Перекладач

Перекладач

Редактор/Коректор

Для роботи коректором або редактором потрібні вміння перевіряти тексти на граматичні, пунктуаційні, орфографічні, лексичні та стилістичні помилки. Досвід роботи завжди вітається. За таку віддалену роботу Ви отримаєте від 8 тисяч до 12 тисяч гривень.

Коректор/Редактор

Коректор/Редактор

Веб-сайт/Блог

Якщо Ви любите і вмієте писати, ділитися своїми переживаннями і думками, то хороші гроші можна заробити на особистому сайті або блозі.

Віддалено Ви можете ділитися життєвим досвідом, обговорювати хвилюючі всіх проблеми, а також розповідати про свої досягнення. Але для цього слід створити хороший сайт/блог і набрати аудиторію, якій будуть цікаві Ваші думки. Контент своєї сторінки Ви можете вибрати самі.

Приносити непоганий прибуток буде реклама, яку Ви зможете просувати в своєму блозі.

Зараз заробляти на рекламі – дуже популярний спосіб заробітку в інтернеті. Заробітна плата залежить від Вас і Вашої аудиторії та контенту.

Робота в інтернеті Inter Pro

Новини Як в Дніпрі прожити за копійки і не померти від голоду

Оператор call-центру

Для цієї роботи обов'язковими вимогами є: володіння комп'ютером та вільний доступ до інтернету, грамотна мова і чітка дикція, вміння ввічливо і правильно спілкуватися з людьми. У Вас є можливість працювати вдома і за місяць отримувати від 7 тисяч до 12 тисяч гривень. Досвід вітається, але не обов'язковий.

Оператор

Оператор

Оператор

SEO-спеціаліст/SMM-менеджер

SEO-фахівці просувають сайти в пошукових системах, а SMM-менеджери займаються просуванням сторінок і спільнот в соціальних мережах. У Дніпрі такі професії дуже затребувані.

SEO-спеціаліст Поступи.бел

Якщо Ви вмієте вести соціальні мережі і розміщувати в них рекламні записи, а також працювати і спілкуватися з людьми, то робота SMM-менеджером ідеально підходить для Вас. Заробітна плата в Дніпрі становить від 7 тисяч до 20 тисяч гривень.

SMM-менеджер

SMM-менеджер

SMM-менеджер

В обов'язки SEO-фахівця входить уміння аналізувати контент і статті конкурентів, проводити оптимізацію текстів і головних тегів, аудит сайту. Заробітна плата в Дніпрі становить від 5 тисяч до 10 тисяч гривень.

SEO-спеціаліст

SEO-спеціаліст

Дизайнер/Ретушер

Для цієї роботи важливо вміти користуватися Photoshop, красиво обробляти і ретушувати фотографії, і виконувати поставлені завдання. У Дніпрі на цьому можна заробляти віддалено в місяць від 10 тисяч до 20 тисяч гривень.

Ретушер

Ретушер

Софія Ковнір

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