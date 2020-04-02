"Дешеві покидьки": Філатов розкритикував політиків, які спекулюють на епідемії

Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив представників деяких політичних сил у маніпуляціях і спробах спекулювати на горі людей. Іноді ці політики опускаються до відвертої брехні, видаючи за свої досягнення результати роботи міської влади. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Фейсбук.

Зокрема, подібні спекуляції, за словами мера Дніпра, він помітив довкола дезінфекції приміщень, житлових будинків і міського транспорту.

"Посилено обробку перших поверхів під'їздів, ліфтів, відділень первинної медичної допомоги, лікарень, поліклінік, а також громадського транспорту. Знезараження хлоровмістними розчинами проводять не рідше, ніж раз на три дні. Місто отримало ще 160 механічних (вакуумних) розпилювачів. Будинки ОСББ, в яких за дезінфекцію відповідають голови об'єднань, розподілені за "кущовим" принципом. У кожному районі обрані відповідальні за санітарну обробку. Майже всі вони вже отримали свої механічні розпилювачі. У разі виникнення проблем всі городяни можуть звернутися в департамент ЖКГ", - перерахував Філатов.

Інформатор Дніпро

"Політичним клоунам, які рекламують муніципальні розпилювачі як "допомогу їх партії городянам", я передаю особливий привіт. Ви - покидьки. Причому дешеві", - додав він.

Дістати додаткові політичні бали окремі політсили, за словами Філатова, намагаються також на проведенні міською владою планових ремонтних робіт.

"У місті тривають усі планові роботи – ремонти під'їздів, дахів і внутрішньоквартальних доріг. Тим, хто порушуючи умови карантину намагається організувати навколо муніципальних будівництв свій політичний піар, повідомляю, що ми будемо нещадно штрафувати ваше партійне "м'ясо", яке бродить у рекламних жилетках біля міських асфальтоукладальників", - розповів Філатов.

Пригрозив мер штрафами також тим, хто, всупереч існуючим карантинним обмеженням, піддає життя городян ризику, запускаючи "соціальні маршрути".

"Всіх нелегальних перевізників, які, всупереч введеному спецрежиму громадського транспорту, запускають під політичними прапорами так звані "соціальні маршрути", чекає конфіскація рухомого складу за рішенням комісії по ТЕБНС. Хочете брати участь у смішних ігрищах "вічно других" політичних імпотентів, намагаючись заробити копійку на людському горі? Я завдам вам матеріальних збитків", - пообіцяв Філатов.

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