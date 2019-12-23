Депутат із Дніпра допоміг батьку увійти до рейтингу найбагатших людей України

Перебування одіозного В’ячеслава Мішалова на посаді секретаря Дніпровської міськради для місцевих платників податків обійшлося щонайменше у пів мільярда бюджетних гривень. Саме стільки підрядів на ремонтні роботи у місті одержали фірми, пов’язані з родиною екссекретаря.

Про це повідомляє "СтопКор". Видання протягом трьох днів інспектувало "реконструйовані" об’єкти та намагалось відшукати горе-підрядників. Те, що журналістам вдалось побачити на власні очі та відзняти копетром, просто шокує.

Одним з найгучніших виявився скандал довкола так званого "золотого мосту", на стан якого звернув увагу навіть президент Зеленський у ході візиту до Дніпра.

В'ячеслав Мішалов

Нагадаємо, у 2016-му дніпровська мерія провела тендер і підписала контракт про підряд на капремонт Нового мосту з компанією "Завод "Майстер-Профі" Дмитра Мішалова на суму понад 177 мільйонів гривень.

Попри те, що підрядник явно затягував терміни виконання робіт, згодом з бюджету йому виділили ще 71 мільйон гривень, а вже пізніше угоду з компанією розірвали.

Варто зауважити, що єдиним конкурентом на цих торгах було підприємство "Укрбудремонттехнологія", позаяк більш вигідні пропозиції чотирьох інших учасників просто відхилили.

stopcor.org

Численні порушення законодавства наші аналітики виявили й у низці інших тендерних перемог компаній групи "Майстер-Буд", які припадають на 2016 рік. Цей рік, коли В’ячеслав Мішалов посів крісло секретаря міської ради, став зірковим часом для фірм його батька та ексдружини.

Зокрема, якщо у 2015-му "Майстер-Буд" Мішалова-старшого виграв тільки 2 тендери на 42 мільйони гривень, то вже за рік і число закупівель, і їхня сума зросли вдесятеро, сягнувши майже пів мільярда гривень.

stopcor.org

Того ж року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради уклав договір на ще один капітальний ремонт важливого об’єкта інфраструктури міста-мільйонника – Набережної Перемоги. Але цей проєкт також провалився.

До 2017 року від вулиці Космічної до Мерефо-Херсонського моста, а це 4 кілометри, мали б відремонтувати елементи благоустрою. Тобто встановити поливальну систему, влаштувати велодоріжку та озеленити територію.

Та як свідчать кадри відеозйомки з дрона, жодних робіт на набережній не проводили вже десятки років. Тротуар, де мала би бути велодоріжка, в занедбаному стані. Та й озеленення ми так і не побачили.

Лише з третьої спроби журналістам таки вдалося відшукати один відремонтований об'єкт: це новий сквер "Прибережний", який відкрили цього року до дня міста. Майже чотири гектари занедбаної території перетворили на комфортабельну зону для відпочинку: тут є і велодоріжка, і комунікації, і поливальна система, й озеленення.

От тільки заплатити за це довелось двічі. У 2016 році підряд на проведення цих робіт виграла компанія "Майстер-Буд", єдиним конкурентом якої стало ТОВ "АКАМ", адже дешевші пропозиції за вже знайомою нам схемою чомусь відхилили.

stopcor.org

Завдяки цьому "Майстер-Буд" отримав майже 60 мільйонів гривень з державного бюджету і зобов'язався виконати усі роботи до кінця 2017 року. Проте і тут компанія не довела справу до фіналу. Як побачили журналісти, роботи з реконструкції тривають і досі. Але виконує їх вже зовсім інша фірма – "СМД-Інвест".

Оскільки підприємство Мішалова-старшого, отримавши 60 мільйонів гривень з кишень дніпровських платників податків, просто "злилося".

Ще одним гучним скандалом завершилась і реконструкція Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні.

Перший тендер на проведення робіт у медзакладі на суму майже 130 мільйонів компанія Мішалових виграла у 2016 році. За два роки з "Майстер-Будом" було укладено додаткових договорів на майже 170 мільйонів. Та оскільки мішаловські ремонтники і тут не квапились завершувати роботи, контракт згодом було розірвано.

Та вже у 2019-му той самий "Майстер-Буд" не лише не соромиться знову взяти участь у новому тендері на ремонт цієї лікарні, але й вкотре стає переможцем. Причому сума ремонту вже сягає понад 430 мільйонів гривень.

На думку аналітиків руху "За чесні закупівлі", є всі підстави вважати, що аукціон розіграли штучно, за змовою сторін. Про це свідчать наступні факти:

1) Конкуруюча компанія БМПБ "Новий дім" не надала кошториси з розрахунками та неправильно оформила кілька документів.

2) Пропозиції від обидвох учасників завантажені з різницею у 6 хвилин.

3) Гарантії фірм видані одним банком і в ту саму дату – 6 вересня 2019 року.

4) ТОВ БМПБ "Новий дім" подало пропозицію з максимально можливою ціною, виступивши в ролі технічного учасника.

Проте попри успішність і зв’язки одна з компаній Дмитра Мішалова таки потрапила у поле зору правоохоронців. Її звинуватили в розкраданні бюджету на 30 мільйонів гривень. І все завдяки схемі з виведенням орендованого майна.

ЗАТ "Світязь", власником якого був Дмитро Мішалов, орендувало в міськради землю по вулиці Курсантській. Згодом платити за оренду перестали.

Тоді ж податкова ухвалила офіційну заборону на продаж майна цієї компанії. Попри це всі активи фірма незаконно перевела на підприємство "Вектораль", яке також належало Дмитру Мішалову.

stopcor.org

За допомогою таких схем впродовж кількох років родина Мішалових збагатилась у Дніпрі за державний кошт на сотні мільйонів гривень.

Щоб не бути голослівними і з’ясувати безпосередньо у представників "Майстер-Буду", у чому насправді полягає таємниця такого стрімкого успіху, команда "СтопКору" вирушила до офісу компанії. Проте знайти бодай сам офіс чи поспілкуватись із керівництвом виявилось надскладним квестом.

Спершу журналісти намагались відшукати "Майстер-Буд" за юридичною адресою: Курсантська, 7. Проте місцеві мешканці стверджують: такої компанії тут не існує і ніколи не було.

Аналогічне розчарування чекало й за іншими адресами, які вдалось знайти в Мережі. За контактним номером телефону теж ніхто не відповів.

Зауважимо, що кінцевими бенефіціарами "Майстер-буду" через ТОВ "Юніком Капітал" наразі є Лариса Флакс, Михайло Тульчинський і Павло Мінасов. До лютого 2018 року частка Мінасова належала Дмитру Мішалову.

stopcor.org

З іменем Мішалова-старшого пов'язано ще щонайменше 8 підприємств: ТОВ "Юніком", ТОВ "Юніком-капітал", ТОВ "Завод Майстер-профі Україна", "Майстер-Буд", "Майстер Фінанс", ТОВ "Світязь", ЗАТ "Юніком" і ЗАТ "Світязь".

stopcor.org

Цікаво, що "Завод Майстер-Профі Україна" засвітився у гучних справах і за межами Дніпра: свого часу компанія стала одним з трьох субпідрядників реконструкції НСК "Олімпійський", попри відсутність достатнього профільного досвіду.

Не вдалося журналістам зустрітись особисто і з сином пана Дмитра – скандально відомим депутатом Дніпровської міськради В’ячеславом Мішаловим. Навіть попри дбайливо підготовану медійниками до Дня святого Миколая посилку для В’ячеслава Дмитровича з сухарями й чаєм.

На сесії міськради пан В'ячеслав також не з'являється. Пропустивши 12 з 13 сесій, він очолив рейтинг депутатів-прогульників Дніпра, що, за законом, є достатньою підставою для відкликання народного обранця. Щоправда, як з’ясували журналісти, процес відкликання Мішалова-молодшого з ради триває вже 2 роки і гальмується у тервиборчкомі та місцевих судах.

stopcor.org

Телефон нашого фігуранта наразі вимкнений. Попри це пан Мішалов не втомлюється знімати й викладати у соцмережі власні відеоблоги, де пафосно клеймить корупціонерів та олігархів:

"Скрізь сьогодні олігархічні клани, відчувши смак влади, відчувши безкарність, намагаються монополізувати міста", – стверджує пан В’ячеслав.

До речі, одну з публікацій він присвятив саме згаданій вище реконструкції скверу "Прибережний", але от про роль фірми свого батька в цій історії – анічичирк.

Не вдалось розшукати й Мішалова-старшого. Стопкорівці намагалися зв’язатись із паном Дмитром через общину, в якій він перебуває, та досі невідомо, чи вийшов він на зв’язок.

Справжня адреса Дмитра Мішалова – теж таємниця за сімома печатями. Згідно з реєстром нерухомого майна, мультимільйонер, який ще донедавна входив до топ-100 найбагатших людей України, нині є… безхатьком.

Варто нагадати, що Дніпровська мерія за часів секретарства Мішалова-молодшого, "озолотила" не лише батька, а й кохану жінку пана В’ячеслава: кілька років тому було виділено 33 мільйони гривень на котельні для шкіл і дитсадків. Контракт на будівництво й обслуговування без тендера дістався фірмі батька В'ячеслава Мішалова. А обладнання вирішили придбати у колишньої дружини екссекретаря.

stopcor.org

Зауважимо, незважаючи на безліч дивних фактів і збігів, у НАБУ не поспішають відкрити кримінальне провадження щодо екссекретаря міської ради Дніпра В'ячеслава Мішалова. Причина нібито у недостатній кількості доказів його корупційних діянь. Саме так детективи Бюро обґрунтували свою відповідь на звернення громадських активістів і передали справу до поліції Дніпропетровської області.

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