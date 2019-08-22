З'явився прогноз погоди в Дніпрі на свята

На території Дніпра і області оголошено штормове попередження.

Так, з 22 по 26 серпня утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі LIGA.net

У п'ятницю, 23 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність без істотних опадів. Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 16-21 градусів, а вдень підніметься до 29-34 градусів.

А в суботу, 24 серпня, в Дніпрі та області буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вночі складе 16-21 градусів, вдень - 29-34 градусів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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