Зручний центр медичної допомоги – радість для лікарів і зручність для містян

У Дніпрі для комфорту і зручності людей якісно оновили центр первинної медико-санітарної допомоги № 4.

Це – одна з дев'яти медустанов, де цьогоріч комплексно оновлюють перші поверхи та вхідні групи. Для понад 7,7 тис. мешканців Соборного району оновлений лікувальний заклад стане якісною муніципальною альтернативою приватним клінікам. Будівлю зробили зручною та доступною для всіх пацієнтів – є зручний пандус, просторий і теплий хол із комфортними диванчиками (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"Прийти сюди на консультацію чи за довідкою – суцільне задоволення, адже створений інтер’єр скидається радше на затишне кафе, ніж на лікувальний заклад", – діляться враженнями відвідувачі.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що пріоритетом для міста в цій сфері є інтереси насамперед пацієнтів.

Про те, як було раніше, люди розповідають так: звикли до похмурого інтер'єру та старих приміщень, утім, нарешті це залишилося в минулому.

Пенсіонерка Валентина Прохорова з жахом згадує, як узимку підіймалася старими сходами. У 81-річної жінки був подвійний перелом ноги, тож такий підйом скидався для неї на справжню тортуру. Утім, ані утриматися від відвідування лікувального закладу, ані піти до приватної клініки вона дозволити собі не могла: "У старих людей багато проблем. Раніше тут був справжній жах, – скаржиться Валентина Іллівна. – Дах тік також, тази стояли. Узимку – лід, сніг. Тепер добре зробили. Зовні і в середині".

Так, ґанок і хол медцентру перебудували з урахуванням елементів безбар'єрності, пандус зроблено із системою танення снігу і льоду. Утеплили також фасад, розв'язали проблему з комунікаціями. У медзакладі міняють і пасажирський ліфт. Також обладнали й окреме приміщення для обстежень пацієнтів із високою температурою.

Ще одна стара проблема, яку нині розв'язали завдяки ремонту – оновлення підходів до лікарні. "Калюжі були величезні. Молоді ще перестрибнуть якось, а от нам, стареньким, дуже погано було. Знаєте, я казала меру, що треба з цим щось робити, – говорить пенсіонерка пані Лариса. – І от він мене, нас усіх почув. Нарешті нормальний, навіть кращий за всіх мер".

Біля медцентру якісно облаштували тротуари і заїзд для візочків – тож тепер мамам із малими дітьми не треба їх тягти по сходах.

Дніпрянка Олена Танська прийшла до медцентру разом із трирічною донькою Аделіною. Каже, що за тринадцять років, що мешкає тут, має з чим порівнювати:

"Через цю поліклініку пройшли наші діти. Приємно бачити такі будівлі та приміщення. Приємно, що навіть у такі тяжкі для медицини часи гроші знаходять для таких закладів. Сподіваюся, що поліклініка оживе. З візочком легко заїхати, на сходах є перила, щоб дітям було безпечно. Раніше такого не було".

"Був грибок, а зараз чисто і красиво. Можна ставити візочки. Легко дістатися реєстратури. Багато простору, – розповідає педіатриня медцентру Надія Беклемеш і додає: дітям тепер тут також і комфортно – адже оновлений інтер'єр більше не лякає малечу, тож відвідувати лікарів стало комфортніше і батькам, і маленьким пацієнтам".

Ті, чиї діти вже дорослі, також задоволені змінами в медцентрі. Містянка Ольга Бородко зауважує, що лікувальні заклади приводять до ладу, це робить їх дієвою альтернативою приватним лікарням: "Цю поліклініку відвідуємо я і моя донька. Раніше хорошого було мало – вікна, сходи. Чого можна хотіти, коли все було ще з 1975 року. Зараз радує, що мер робить так, щоб люди могли ходити в сучасні поліклініки".

Сімейні лікарі кажуть, що центр до і після – дві різні установи: "Різниця велика. Насамперед – більше світла, більше повітря. Дах уже не тече. Щодня приходиш – і дійсно хочеться працювати".

Крім того, у 4-му центрі первинної медико-санітарної допомоги також працюватиме стоматологія та будуть приймати пацієнтів вузькопрофільні фахівці вторинної медицини.

"Центри первинної медико-санітарної допомоги потребують капітальних ремонтів. Ми взялися нині саме за перші поверхи, адже саме в громадських зонах завжди найбільша кількість людей. До ремонтів інших поверхів, медичних кабінетів ми дійдемо найближчим часом. Ми продовжуватимемо реконструкцію нашого єдиного медичного простору. На найближчі кілька років є розлогі плани щодо ремонту низки лікарень. Навіть в умовах недофінансування з боку центральної влади робимо все, щоб підставити медикам плече", – сказав Борис Філатов.