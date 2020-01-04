Зроблю ремонт! На Дніпропетровщині псевдо-працівник міськгазу обкрадав пенсіонерів

У Кам'янському Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, який нібито проводив перевірку газового обладнання.

Чоловік приходив додому до громадян, представлявся працівником міськгазу і нібито проводив планову перевірку обладнання. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час перевірки чоловік знаходив "несправності" і пропонував швидко та недорого зробити ремонт. Довірливі люди давали гроші на деталі, але "газівник" не повертався.

Поліція затримала зловмисника. Ним виявився 32-річний житель Вільногірська. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. "Газівнику" обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Працівник міськгазу ТВ плюс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік намагався отримати кредит на чужі документи. При оформленні грошової позики на 50 тисяч гривень громадянин надав підроблений паспорт.

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