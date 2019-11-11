"Зовсім в мотлох": в Дніпрі дитина охороняла п'яну матір на вулиці

У Дніпрі ввечері 10 листопада на проспекті Богдана Хмельницького на зупинці знайшли нетверезу жінку, яка заснула на плечі у своєї дитини.

Наляканого і змерзлого малюка рятували небайдужі містяни. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Е****тый Днепр" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

м У Дніпрі дитина охороняла п'яну матір на вулиці Скріншот

Плачучий хлопчик, увесь у блювотних масах нетверезої матері, привернув увагу дніпрян, які проїжджали повз. Малюка відразу ж забрали в автомобіль, де він грівся та грав на телефоні, поки дорослі розбиралися з його матір'ю.

На місце викликали правоохоронців і родича жінки. Першим приїхав її брат, він і забрав дитину додому. Горе-матір забрали до відділку поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром батьки "забули" 9-річного хлопчика в лікарні. За 9-річним Пашею, якого госпіталізували з інфекційним захворюванням, більше десяти днів доглядали співробітники і пацієнти медзакладу, так як його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину. Хлопчик був змушений виживати в холодному приміщенні без іграшок і на дієтичнії їжі.

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