Знущалася над школярами: історія з вчителькою з Кам'янського отримала новий поворот

У мережі розгорівся скандал навколо вчительки з Кам'янського Дніпропетровської області, яка на підвищених тонах з'ясовувала стосунки з третьокласниками посеред уроку.

Користувачі розділилися на два табори: одні стали на бік винуватиці конфлікту, інші почали вимагати її звільнення. Деталі ситуації з'ясовував OBOZREVATEL.

Історія з вчителькою з Кам'янського отримала новий поворот rusvesna.su

Аудіозапис з фрагментом уроку опублікувала родичка учня 3-А класу. Обурена поведінкою класного керівника, репутація якого довгі роки не викликала жодних сумнівів, жінка просить поради з приводу подальших дій. У коментарях під публікацією розгорілась справжня суперечка.

У Кам'янському розгорівся скандал навколо вчительки Скріншот

У Кам'янському розгорівся скандал навколо вчительки Скріншот

У Кам'янському розгорівся скандал навколо вчительки Скріншот

У Кам'янському розгорівся скандал навколо вчительки Скріншот

У Кам'янському розгорівся скандал навколо вчительки Скріншот

Велика частина коментуючих впевнена, що такому вчителю не місце в школі, проте батьки учнів 3-А класу вважають інакше. Вони не сумніваються в професіоналізмі вчителя і не мають претензій до її методам виховання школярів. Щоб захистити керівницю від цькування в мережі, було створено відкритий лист з 30 підписами від батьків. На думку авторів звернення, звинувачувати варто не вчительку, а групу учнів, які регулярно зривають уроки і подають поганий приклад іншим школярам.

Відкритий лист батьків Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

Відкритий лист батьків Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

Про ситуацію зсередини повідала мама учениці 3-А класу Світлана Корецька.

"Це дуже підло і низько – записати і викласти цей запис, не поговоривши попередньо з вчителем. Учителька в шоці, вона, звичайно ж, розуміє, що так не потрібно було робити, але вона з тих людей, які завжди за діалог. У неї серед школярів завжди був беззаперечний авторитет. Школа теж в шоці! Звичайно, є люди, які зловтішаються, але основна частина за вчителя", - розповіла Корецька.

У той же час частина батьків продовжує боротися за справедливість, розкриваючи все нові факти про "трудові подвиги" героїні скандалу.

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

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