Знущалася і садила на ланцюг: справу "матері-героїні" з Дніпра передали в суд

Справу опікунки з Дніпра, яка знущалася над прийомними дітьми і тримала їх будинку на ланцюгу, розглянуть в суді.

В період проведення досудового розслідування і судового розгляду жінка буде перебувати під вартою. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

У Дніпрі жінка тримала дитину на ланцюгу Колаж

У серпні 2019 року за повідомленням служби у справах дітей правоохоронними органами встановлено факт домашнього насильства над малолітньою дитиною. За місцем проживання громадянки виявлено 8-річного хлопчика, який сидів на підлозі, прикутий металевим ланцюгом за шию до ліжка з зав'язаними очима, а також трьох інших малолітніх дітей, які перебували під опікою жінки і систематично піддавались домашньому насильству. Лікарі діагностували у дітей затримку в розвитку, психічні та фізичні травми шляхом нанесення побоїв (таким чином опікун змушувала дітей дотримуватися прийнятної для неї поведінки вдома і карала).

Хлопчик був звільнений і госпіталізований. Всіх дітей з сім'ї вилучили та передали в центр соціально-психологічної реабілітації, де вони знаходяться до теперішнього часу.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт щодо 56-річної громадянки за вчинення трьох кримінальних злочинів, передбачених ч.1,2 ст.127, ч.2 ст.146 та ст.166 КК України (катування, незаконне позбавлення волі людини, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). На період проведення досудового розслідування і судового розгляду їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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