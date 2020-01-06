Знущається над мамою, а поліція мовчить: в Нікополі забили на сполох через чоловіка-ката

У Нікополі Дніпропетровської області колишній в'язень роками тероризує рідну матір, регулярно б'ючи і залишаючи її без будь-яких засобів до існування.

Ні сусіди, ні сама жертва не можуть змусити поліцію звернути увагу на збожеволілого тирана. Про це повідомила сусідка потерпілої матері Ірина Пугач в Facebook-спільноті "Типовий Нікополь".

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За словами авторки публікації, після виходу з в'язниці чоловік оселився в квартирі матері. За що містянин відбував термін – невідомо, проте наголошується, що в місцях позбавлення волі він провів 21 рік. Тепер же він "паразитує" за рахунок матері, яка змушена віддавати синові не тільки всю свою пенсію, але і гроші, зароблені додатково. Чоловік же тим часом веде розгульний спосіб життя, а також зловживає наркотиками і випивкою. Квартира матері перетворилася на кубло, а сама мати – в боксерську грушу.

"Син тим часом ходить гуляє, не працює, випиває, а коли приходить додому, забирає останні продукти. Матір бив неодноразово, вона ходила і зі струсом, і з переломами", - написала Пугач.

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Як розповіла сусідка, за ці роки потерпіла подала більше 40 заяв в поліцію. Зверталися до правоохоронців і небайдужі сусіди, але ті вперто продовжують ігнорувати проблемну сім'ю. У коментарях під постом чимало містян рекомендують розповісти про свою проблему на телебаченні, а деякі висловили готовність влаштувати самосуд над мучителем.

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

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