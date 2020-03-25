Значно потеплішає: з'явився прогноз погоди на 25 березня в Дніпрі

У середу, 25 березня, в Дніпрі очікується поліпшення погодних умов.

У першій половині дня в місті буде хмарно. До обіду хмари зникнуть та до самого вечора більше не з'являться, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +9 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 28-60%. Світанок настане о 5:29, захід очікується о 18:02. Без опадів.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в середу, 25 березня, очікується переважно сонячна, з вітром, але суха погода. У найближчі дні, завдяки антициклону Юрген, опади будуть обходити країну.

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