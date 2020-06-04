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4 червня • оновлено в 07:14
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Софія Ковнір
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Зливи з грозами: синоптики засмутили прогнозом погоди в Дніпрі

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У четвер, 4 червня, Дніпро буде заливати дощами.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +18 +20 градусів, вночі похолодає до +7 +9. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 4 червня

Прогноз погоди в Україні 4 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. Саме починаючи з п'ятниці, літня погода повернеться майже в усі регіони України.

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Автор
Софія Ковнір
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

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