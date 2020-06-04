Зливи з грозами: синоптики засмутили прогнозом погоди в Дніпрі

У четвер, 4 червня, Дніпро буде заливати дощами.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.
Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +18 +20 градусів, вночі похолодає до +7 +9. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Прогноз погоди в Україні 4 червня
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. Саме починаючи з п'ятниці, літня погода повернеться майже в усі регіони України.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".