Зливи і похолодання: синоптики засмутили прогнозом погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 06:52, 28.05.2020

У четвер, 28 травня, Дніпро продовжить заливати дощами.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, злива не припинятиметься вдень і вночі.

Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +21 +23 градусів, вночі похолодає до +9 +11. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні 28 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

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