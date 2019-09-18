Зливали стоки в озеро: прокуратура взялась за чиновників "Дніпроводоканалу"

Прокуратура повідомила про підозру в нанесенні шкоди навколишньому середовищу посадовій особі комунального підприємства "Дніпроводоканал".

За версією слідства, через недбале виконання обов'язків чиновником в озеро Куряче в Дніпрі потрапили каналізаційні стоки, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Чиновнику "Дніпроводоканалу" загрожує відповідальність за забруднення озера (ілюстрація) mukachevo.today

"Встановлено, що у період жовтні-листопаді 2018 вказаний службовець, недбало виконуючи покладені на нього обов'язки, при організації проведення аварійно-відновлювальних робіт пошкодженого каналізаційного колектора, не організував відведення каналізаційних стоків та не обладнав місце для зливу стічних вод. Внаслідок бездіяльності вказаної особи, каналізаційні стоки потрапили до дощового каналізаційного колектора і надалі перетікали і скидалися в озеро Куряче", – сказано в повідомленні.

Підозрюваному загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для навколишнього середовища) Кримінального кодексу, яка передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. – 34 тис. гривень) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеження волі на той самий строк.

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з комунального підприємства "Дніпроводоканал" 8,7 млн гривень за нанесення шкоди екології. Встановлено, що діяльність комунальників призвела до забруднення поверхневих вод Дніпра.

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