Зимою і не пахне: з'явився прогноз погоди на 7 січня в Дніпрі

У вівторок, 7 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Небо проясниться лише ввечері. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився прогноз погоди на 7 січня в Дніпрі meme-arsenal.com

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -4 до 0 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 59-82%.

Незважаючи на хмарний ранок і похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується. Світанок настане в 7:28, захід очікується о 16:03.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 6 січня невідомий відкрив вогонь в меблевому магазині. Чоловік кілька разів вистрілив в голову 37-річній продавчині.

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