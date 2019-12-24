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24 грудня • оновлено в 07:17
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Карина Бондаренко

Зима скасовується: прогноз погоди в Дніпрі на 24 грудня

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У вівторок, 24 грудня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

У другій половині дня очікується невеликий дощ, який буде йти до самого вечора. Про це повідомляє Синоптик.

Температура повітря підніметься до позначки +7 градусів. Синоптики прогнозують від +5 до +7 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

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Зима скасовується: прогноз погоди в Дніпрі на 24 грудня

Раніше OBOZREVATEL писав, що погода в Україні в передноворічний тиждень порадує майже квітневою температурою повітря, але відзначиться дощами, карпатським мокрим снігом і сильним південно-східним вітром.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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