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17 січня • оновлено в 07:02
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Аліна Рашевська

Зима не поспішає: з'явився прогноз погоди на 17 січня в Дніпрі

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У п'ятницю, 17 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився прогноз погоди на 17 січня в Дніпрі

З'явився прогноз погоди на 17 січня в Дніпрі

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +3 градусів за Цельсієм. Температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -3 до 0. Вологість повітря складе 81-89%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не очікується. Світанок настане в 7:23, захід очікується о 16:16.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в п'ятницю, 17 січня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики. Відключення пов'язане з ремонтними роботами і технічним обслуговуванням.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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