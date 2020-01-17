Зима не поспішає: з'явився прогноз погоди на 17 січня в Дніпрі

У п'ятницю, 17 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився прогноз погоди на 17 січня в Дніпрі Пікабу

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +3 градусів за Цельсієм. Температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -3 до 0. Вологість повітря складе 81-89%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не очікується. Світанок настане в 7:23, захід очікується о 16:16.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в п'ятницю, 17 січня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики. Відключення пов'язане з ремонтними роботами і технічним обслуговуванням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!