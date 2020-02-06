Зима лютує: синоптики дали невтішний прогноз погоди на 6 лютого в Дніпрі

У четвер, 6 лютого, в Дніпрі очікується хмарна і сніжна погода.

Протягом усього дня в місті буде бушувати сильний вітер. Пішоходів та водіїв попереджають про погіршення ситуації на дорогах, повідомляє Синоптик.

Нічний снігопад, що переходить в заметіль, до ранку створить значні проблеми для транспорту. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів.

Пориви вітру місцями сягатимуть 15-24 м/с. Температура повітря вдень складе -3... -4 градуси за Цельсієм, проте до вечора похолодає до -7 градусів.

День обіцяє бути хмарним. Світанок настане о 7:00, захід очікується о 16:47.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через погіршення погодних умов на вулиці Дніпра вийшли 130 одиниць спецтехніки. Вона прибираює дороги від снігу і обробляє їх протиожеледними матеріалами.

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