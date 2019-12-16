Живиться від ходьби: школяр із Дніпра винайшов зарядний пристрій

Дев'ятикласник з Дніпра розробив і зібрав зарядний пристрій, який заряджає телефон від ходьби.

Під час руху винахід 14-річного Макара виробляє до п'яти вольтів напруги, якої достатньо для підживлення акумулятора смартфона. Про це повідомляє 5 канал.

Свій винахід школяр назвав "Пульсар". Над створенням даної моделі підліток працював майже два місяці. Опановувати роботу з електронікою школяреві допомагає відео в Інтернеті та поради шкільної вчительки з фізики.

Школяр винайшов зарядний пристрій Скріншот з відео

Над винаходами хлопчик працює у власній лабораторії вдома. Перш ніж втілити ідею в життя - створює креслення майбутнього виробу.

"Я на своєму телефоні все досліди і проводив, ні разу не вибухнув, нічого не заглючило. Енергія виробляється за рахунок згинання колінного суглоба. Там стоїть механізм, який приводить в дію два генератори, і так виробляється електрика", – пояснив юний винахідник.

Зарядний пристрій "Пульсар" Скріншот з відео

Школяр зізнався, що зараз "Пульсар" - не досконалий. Для створення пристрою хлопець використовував дешеві й доступні деталі, деякі з них знайшлися в домашньому господарстві.

"Мені все-таки не подобається його каркас, алюміній, він все-таки важче, ніж пластик. Його не завжди зручно носити. Зараз я розробляю модель для друку, які будуть набагато краще прилягати до ноги, планую всі компоненти перевести на поверхневий монтаж, розробляти друковані плати", – зазначив Макар Дробишев.

Винахідник Макар Дробишев Скріншот з відео

Зараз 14-річний винахідник думає, як зробити "Пульсар" зручніше і компактніше, і сподівається, що коли-небудь його модель стане прототипом промислового зразка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в суботу, 14 грудня, на одній з заправок Дніпра спалахнув автомобіль. Момент загоряння ВАЗ-2101 потрапив на відео і з'явився в мережі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!