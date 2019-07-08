Живе на лавці: українців зворушила історія дідуся з Дніпра

У Дніпрі на Лівобережному-3 місцеві жителі хочуть допомогти дідусеві, який живе на алеї.

По проспекту Миру літній чоловік живе на лавці під відкритим небом, повідомила Яна Жовтяк на сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що у дідуся немає будинку через невідомі причини:

"Лівобережний-3, по проспекту Миру в глухому куті на одній з "лавок" під відкритим небом (у прямому сенсі) проживає літній чоловік, з його слів зрозуміло, що будинку у нього немає з якихось заплутаних причин, швидше за все злочинним шляхом ця людина залишилася без даху над головою", – написала дівчина.

Facebook Яни Жовтяк

Також у дідуся великі проблеми зі здоров'ям - дуже сильно болять ноги.

Дідусь на алеї Facebook Яни Жовтяк

Родичів у чоловіка немає і тому небайдужі дніпряни вирішили допомогти старому:

"І до всього цього у дідуся ще проблеми зі здоров'ям (дуже сильно болять ноги), родичів у чоловіка немає, допомогти нікому, небайдужі люди допомагають йому, хто чим може, і це звичайно ж радує. Але попереду осінь, зима і навіть страшно уявити, як ця людина зможе жити на вулиці. Друзі, давайте допоможемо йому разом! Допоможемо направити до спеціалізованого закладу! Дуже сподіваюся на те, що разом ми зможемо йому допомогти!", – додала Жовтяк.

Користувачі соцмережі не пройшли повз цієї ситуації і відгукнулися:

"Ну дійсно дуже шкода. Це зараз літо, а потім ... коли похолодає", "Дуже шкода його, при чому п'яним ніколи його не бачила, тільки сигарети ходить просить", "А якщо до церкви звернутися? Як думаєте, візьмуть його? І працювати і жити" – пишуть користувачі.

Скріншот Facebook Яни Жовтяк

Скріншот Facebook Яни Жовтяк

Скріншот Facebook Яни Жовтяк

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