Житловий масив Перемога в Дніпрі залишиться без води: дата і причина відключення

З 13 по 14 травня мешканці житлового масиву Перемога в Дніпрі залишаться без води.

Водопостачання відключать з 23:30 13 травня до 16:00 14 травня в зв'язку з аварійними роботами на мережі водопостачання. Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Дніпроводоканал".

Під відключення потрапили мешканці всіх будинків, розташованих на ж/м Перемога – 3,4,5,6. У будинках може бути як знижений тиск, так і повна відсутність водопостачання.

Відключення води на Перемозі у Дніпрі lb.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі зростає кількість заражених коронавірусом. Станом на 13 травня в місті офіційно зареєстровано 270 випадків захворювання.

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