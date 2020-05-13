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14 травня • оновлено в 16:56
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Карина Бондаренко
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Житловий масив Перемога в Дніпрі залишиться без води: дата і причина відключення

1.2т
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З 13 по 14 травня мешканці житлового масиву Перемога в Дніпрі залишаться без води.

Водопостачання відключать з 23:30 13 травня до 16:00 14 травня в зв'язку з аварійними роботами на мережі водопостачання. Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Дніпроводоканал".

Під відключення потрапили мешканці всіх будинків, розташованих на ж/м Перемога – 3,4,5,6. У будинках може бути як знижений тиск, так і повна відсутність водопостачання.

Відключення води на Перемозі у Дніпрі

Відключення води на Перемозі у Дніпрі

lb.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі зростає кількість заражених коронавірусом. Станом на 13 травня в місті офіційно зареєстровано 270 випадків захворювання.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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