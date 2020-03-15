Жителям Дніпра масово надходять СМС з рекомендаціями на час карантину

У неділю, 15 березня, жителі Дніпра почали отримувати повідомлення від Міністерства охорони здоров'я України.

У зв'язку з імовірністю поширення COVID-19 МОЗ запустив СМС-розсилку, де рекомендує по можливості залишатися вдома. Про масове надходженні відповідних СМС жителі Дніпра повідомляють в соціальних мережах.

"По можливості залишатися вдома, мити/дезінфікувати руки і обмежити контакти, в разі поганого самопочуття - звернутися до лікаря. Рекомендуємо утриматися від поїздок за кордон. Транспорт всередині країни працює в штатному режимі. Укрпошта доставляє пенсії і грошові виплати за звичайним графіком", - йдеться в повідомленні.

З офіційними рекомендаціями МОЗ також пропонують ознайомитися на сайті covid19.com.ua.

Жителям Дніпра масово надходять СМС Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в поліцію зателефонував стурбований чоловік. Він скаржився на дії медиків, які вигнали його з поліклініки і не захотіли перевірити його на коронавірус.

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