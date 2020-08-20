Жителів Дніпропетровщини попередили про можливу небезпеку в святкові дні

Напередодні святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області просить громадян бути пильними.

СБУ закликає жителів і гостей області дотримуватися заходів безпеки під час перебування в громадських місцях у святкові та вихідні дні. У пресслужбі СБУ Дніпропетровської області нагадали, що у разі виявлення залишених без нагляду підозрілих речей або транспортних засобів необхідно повідомити про це правоохоронців.

Особливу увагу слід звертати на осіб, поведінка яких викликає підозру. Вони можуть виявляти підвищену цікавість до об'єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей, підприємств, військових об'єктів, військових частин, будівель органів влади і управління.

У разі виявлення зброї або вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття або перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів або інформації про наміри здійснення терористичної і сепаратистської діяльності людей просять повідомляти про це в СБУ в Дніпропетровської області за телефоном цілодобової "гарячої лінії" (056) 744 -85-19 або на електронну поштову скриньку: usbu_dnp@ssu.gov.ua. Конфіденційність гарантовано.

Жителів і гостей Дніпропетровської області просять не бути байдужими до власного життя і безпеки оточуючих. Крім того, в умовах підвищеної небезпеки пандемії необхідно дотримуватися заходів індивідуальної безпеки в громадських місцях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників.