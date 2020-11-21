Жителів Дніпра закликають відвідати 'Недільник' і підтримати кафе та ресторани

У неділю, 22 листопада, кожен житель Дніпра зможе прийти на ярмарок вихідного дня і підтримати малий бізнес, який сильно страждає за рахунок карантинних обмежень.

"Недільник" відбудеться за підтримки Асоціації рестораторів Дніпра, пише "Наше Місто".

Регіональний директор "Контракт Продрезерв 5" і "Гарна Страва" Тетяна Коваль закликала городян підтримати мирну акцію і прийти на ярмарок вихідного дня.

Програма заходу обіцяє бути захоплюючою і насиченою, а більше 30 локацій будуть розкидані по всій території міста. Тому для того, щоб цікаво і весело провести разом час всією сім'єю, буде досить вийти на свою вулицю.

Але забувати про маски, соціальну дистанцію і антисептики не варто – здоров'я перш за все!

"Ресторани, кафе і бари нудьгують за тобою на вихідних!", – написала Тетяна Коваль.