Жителів Дніпра і області попередили про небезпечну погоди

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про першому рівні небезпеки.

Видимість в тумані складе 300-500 метрів. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

16 лютого прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці по місту і області туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний - 5-10 м / с. Температура повітря по області вночі 2-7 градусів морозу, вдень 4-9 градусів тепла. По місту вночі 5-7 градусів морозу, вдень 5-7 градусів тепла.

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17 лютого очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний від 5 до 10 м / с. Температура повітря вночі - від 2 до 7 градусів нижче нуля, вдень - від 3 до 8 градусів тепла.

18 лютого прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний від 5 до 10 м / с. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень - від 5 до 10 градусів тепла.

Туман в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі місцеві жителі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито залишеному авто. Пізніше поруч з поліцейським "Пріус" з'явився "Гелендваген".

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