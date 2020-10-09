Жителі шести районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Закревська Життя міста 18:25, 9.10.2020

У суботу, 10 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

Самарський район:

  • вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 265-387, 218-290.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

  • вулиця Волочаївська, 1-7;

  • вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;

  • вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

  • вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

  • вулиця Портова, 24, 18-28, 34-40;

  • провулок Портовий, 1, 2-4;

  • вулиця Окружна, 2-4, 5;

  • провулок Обхідний, 1-7, 4-6;

  • вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

  • вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

  • вулиця М. Кузьменка, 1-5;

  • вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

  • вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;

  • вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;

  • вулиця Осетинська, 3;

  • вулиця Проміжна, 2-8;

  • вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

  • вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;

  • вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

  • вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

  • вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;

  • вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;

  • вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1 23;

  • вулиця Майська, 1-9;

  • вулиця Одеська, 105-155, 104;

  • вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

  • вулиця Смоленська, 1-137, 4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Гребінки, 1-35, 842;

  • вулиця Волоколамська, 331, 224;

  • вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

  • вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

  • вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

  • вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

  • вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

  • провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

  • вулиця Тернова, 5, 4а;

  • вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

  • провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;

  • вулиця Чайковського, 103.

Новокодацький район:

  • вулиця Залізнична, 17, 19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

  • проспект Сергія Нігояна, 14-26, 4, 10, 40-42;

  • провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • вулиця Тісна, 1-29, 2-34;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 209-231, 204/2-244, 252, 256а, 235-241;

  • вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

  • провулок Неманский, 1-13, 2-24;

  • провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

  • вулиця Колективна, 1-35, 2-42;

  • провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

  • вулиця Прияружна, 1, 2-6;

  • вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

  • провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21а, 4-20/2;

  • вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2-64;

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 31-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-106, 101-111;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутская, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

  • вулиця Хвильового, 40-78, 39-85;

  • вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117.

Чечелівський район:

  • вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

  • вулиця Щепкіна, 8-12, 17;

  • проспект Сергія Нігояна, 7.

Соборний район:

  • площа Соборна, 14.

Шевченківський район:

  • вулиця Троїцька, 20а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі померла дитина, яка постраждала в ДТП з фурою. В аварії сім'я втратила і хлопчика, і його мати.

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