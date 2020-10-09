Жителі шести районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У суботу, 10 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:
Самарський район:
вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 265-387, 218-290.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;
вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;
вулиця Заводська, 1-7, 2-12;
вулиця Портова, 24, 18-28, 34-40;
провулок Портовий, 1, 2-4;
вулиця Окружна, 2-4, 5;
провулок Обхідний, 1-7, 4-6;
вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;
вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;
вулиця М. Кузьменка, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;
вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;
вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;
вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;
вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;
вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;
вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;
вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1 23;
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155, 104;
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;
вулиця Смоленська, 1-137, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Гребінки, 1-35, 842;
вулиця Волоколамська, 331, 224;
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;
вулиця Крилова, 4-12, 1-17;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;
вулиця Тернова, 5, 4а;
вулиця Штормова, 115-213, 120-222;
провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;
вулиця Чайковського, 103.
Новокодацький район:
вулиця Залізнична, 17, 19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 14-26, 4, 10, 40-42;
провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вулиця Тісна, 1-29, 2-34;
вулиця Юрія Кондратюка, 209-231, 204/2-244, 252, 256а, 235-241;
вулиця Весняна, 1-109, 4-98;
провулок Неманский, 1-13, 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1-35, 2-42;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Прияружна, 1, 2-6;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;
провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21а, 4-20/2;
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2-64;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 31-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-106, 101-111;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Хвильового, 40-78, 39-85;
вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117.
Чечелівський район:
вулиця Романа Шухевича, 22, 24;
вулиця Щепкіна, 8-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7.
Соборний район:
площа Соборна, 14.
Шевченківський район:
вулиця Троїцька, 20а.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі померла дитина, яка постраждала в ДТП з фурою. В аварії сім'я втратила і хлопчика, і його мати.