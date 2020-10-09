Жителі шести районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У суботу, 10 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

Самарський район:

вулиця Сергія Кульчицького, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 265-387, 218-290.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;

вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

вулиця Портова, 24, 18-28, 34-40;

провулок Портовий, 1, 2-4;

вулиця Окружна, 2-4, 5;

провулок Обхідний, 1-7, 4-6;

вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

вулиця М. Кузьменка, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;

вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;

вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;

вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;

вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1 23;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155, 104;

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

вулиця Смоленська, 1-137, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Гребінки, 1-35, 842;

вулиця Волоколамська, 331, 224;

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

вулиця Тернова, 5, 4а;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;

вулиця Чайковського, 103.

Новокодацький район:

вулиця Залізнична, 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 14-26, 4, 10, 40-42;

провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-29, 2-34;

вулиця Юрія Кондратюка, 209-231, 204/2-244, 252, 256а, 235-241;

вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

провулок Неманский, 1-13, 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1-35, 2-42;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Прияружна, 1, 2-6;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21а, 4-20/2;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2-64;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 31-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-106, 101-111;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Хвильового, 40-78, 39-85;

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117.

Чечелівський район:

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

Соборний район:

площа Соборна, 14.

Шевченківський район:

вулиця Троїцька, 20а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі померла дитина, яка постраждала в ДТП з фурою. В аварії сім'я втратила і хлопчика, і його мати.