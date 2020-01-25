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25 січня • оновлено в 19:05
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Дмитро Маркіяненко

Жителі Дніпропетровщини можуть залишитися без тепла через борги тепловиків за газ

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З 1 лютого мешканці Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського можуть залишитися без тепла в квартирах через борги підприємств, які виробляють тепло, перед "Нафтогазом України".

37 виробників тепла в 30 містах України, в тому числі в Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському, не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу. Про це повідомили в пресслужбі Національної акціонерної копанні "Нафтогаз України".

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в містах України в опалювальний період.

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Компанія письмово повідомила цим підприємствам про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання.

За даними "Нафтогазу України", станом на 23 січня, підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого необхідно сплатити понад 454,4 мільйона гривень.

Жителі Дніпропетровщини можуть залишитися без тепла

Жителі Дніпропетровщини можуть залишитися без тепла

Інформатор Кривий Ріг

Також "Нафтогаз України" нагадує, що згідно з умовами укладених договорів поставки природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий в грудні 2019 року, повинен бути здійснений до 25 січня.

Під загрозу припинення поставок газу потрапили підприємства ТОВ "Теро ЛТД" із Дніпра, ПОГ "Криворізьке УВП УТОС" і КП "Тепломережі" Кам'янського міської ради.

Скріншот/Борги тепловиків за газ

Скріншот/Борги тепловиків за газ

www.naftogaz.com

Крім цього, НАК вказує на те, що не поставлятиме газ і не підписуватиме акти прийому-передачі газу, якщо не будуть дотримуватися умови урядової постанови № 867.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 28 січня на кількох вулицях в Дніпрі не буде води. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання.

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Автор
Дмитро Маркіяненко
Місце
Україна Дніпро
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