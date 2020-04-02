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2 квітня • оновлено в 11:51
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Жителі Дніпра залишилися без води: названі адреси

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У Дніпрі 2 квітня на кількох вулицях відключили водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі відключили воду

У Дніпрі відключили воду

odessa1.com

Воду відключили за наступними адресами:

  • вул. Лікарняна,

  • вул. Промислова,

  • вул. Шкільна,

  • вул. Старий Шлях,

  • вул. Учительська,

  • вул. Горького,

  • вул. Залізнична,

  • вул. Ламана,

  • вул. Золотоосіння,

  • вул. Лермонтова,

  • пров. Кірова,

  • пров. Лікарняний,

  • пров. Червоний,

  • пров. Шкільний,

  • пров. Лермонтова,

  • пров. Залізничний.

Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 квітня в декількох районах Дніпра не буде електрики.

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Україна Дніпро
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