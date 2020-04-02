Жителі Дніпра залишилися без води: названі адреси

У Дніпрі 2 квітня на кількох вулицях відключили водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі відключили воду odessa1.com

Воду відключили за наступними адресами:

вул. Лікарняна,

вул. Промислова,

вул. Шкільна,

вул. Старий Шлях,

вул. Учительська,

вул. Горького,

вул. Залізнична,

вул. Ламана,

вул. Золотоосіння,

вул. Лермонтова,

пров. Кірова,

пров. Лікарняний,

пров. Червоний,

пров. Шкільний,

пров. Лермонтова,

пров. Залізничний.

Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 квітня в декількох районах Дніпра не буде електрики.

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