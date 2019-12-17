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17 грудня • оновлено в 14:22
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Софія Ковнір

Жителі Дніпра залишилися без води: названі адреси

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У Дніпрі на кількох вулицях відключили водопостачання.

Це пов'язано з проведенням аварійних робіт в одному з житлових будинків, повідомляє "Дніпро оперативний".

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Відключення води

Відключення води

NewsRoom

Воду відключили за наступними адресами:

  • вул. Шевченко, 33-49;

  • пров. Штабний, 1-7;

  • Набережна Перемоги, 46.

Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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