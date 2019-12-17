Жителі Дніпра залишилися без води: названі адреси

У Дніпрі на кількох вулицях відключили водопостачання.
Це пов'язано з проведенням аварійних робіт в одному з житлових будинків, повідомляє "Дніпро оперативний".
Відключення води
NewsRoom
Воду відключили за наступними адресами:
вул. Шевченко, 33-49;
пров. Штабний, 1-7;
Набережна Перемоги, 46.
Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.
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