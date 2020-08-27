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Жителі Дніпра встановили рекорд наймасовішого сходження на Говерлу. Фото

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,1 т.
Жителі Дніпра встановили рекорд наймасовішого сходження на Говерлу. Фото

Жителі Дніпра встановили рекорд, зробивши масове сходження на Говерлу. Колаж

У неділю, 23 серпня, в День Державного прапора України дніпряни масово піднялися на найвищу гору країни Говерлу.

Жителі селища Таромське здійснили сходження на Говерлу і підняли на її вершині три прапори: свого мікрорайону, Дніпра і України. Про це повідомили на сторінці Новокодацької районної ради Дніпра в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дніпряни підняли на горі прапори свого селища, міста і України

Дніпряни підняли на горі прапори свого селища, міста і України Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Таромчани встановили рекорд – вперше в історії країни на Говерлі стяги підняли більше 100 жителів однієї громади. Цю подію зафіксували в Книзі рекордів України в розділі "Масові заходи, вперше".

На Говерлу одночасно піднялися більше сотні жителів однієї громади

На Говерлу одночасно піднялися більше сотні жителів однієї громади Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Жителі Таромського встановили національний рекорд

Жителі Таромського встановили національний рекорд Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Подію зафіксували в Книзі рекордів України

Подію зафіксували в Книзі рекордів України Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському відзначили День Державного прапора. Кам'янчанам вручили прапорці України та брошури з корисною інформацією.

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