Жителі Дніпра встановили рекорд наймасовішого сходження на Говерлу. Фото

У неділю, 23 серпня, в День Державного прапора України дніпряни масово піднялися на найвищу гору країни Говерлу.

Жителі селища Таромське здійснили сходження на Говерлу і підняли на її вершині три прапори: свого мікрорайону, Дніпра і України. Про це повідомили на сторінці Новокодацької районної ради Дніпра в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дніпряни підняли на горі прапори свого селища, міста і України Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Таромчани встановили рекорд – вперше в історії країни на Говерлі стяги підняли більше 100 жителів однієї громади. Цю подію зафіксували в Книзі рекордів України в розділі "Масові заходи, вперше".

На Говерлу одночасно піднялися більше сотні жителів однієї громади Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Жителі Таромського встановили національний рекорд Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Подію зафіксували в Книзі рекордів України Facebook/"Новокодацька районна у місті Дніпрі рада"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському відзначили День Державного прапора. Кам'янчанам вручили прапорці України та брошури з корисною інформацією.

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