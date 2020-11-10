Жителі Дніпра розповіли про підтримку їхніх ініціатив мером Філатовим

Коли мером Дніпра став Борис Філатов, у місті почали відбуватися суттєві зміни, а громадські ініціативи – знаходити відгук в адміністрації. Зокрема, з питань ОСББ та ЖБК.

Про це журналістам видання "Наше місто", розповіли активісти та жителі міста, які висловили подяку Філатову за чуйність, підтримку і великий внесок у розвиток Дніпра.

"Про зміни в місті я можу судити із взаємин громадськості ж/м "Сокіл" і міської влади. Багато було моментів, багато було питань. Нас чули. Нам відповідали", – зазначила активістка ОСББ на житловому масиві "Сокіл" Юлія Черечеча.

"Нове керівництво міста привело до ладу інфраструктуру, зайнялося ремонтом житлового фонду, відновило бульвар Слави, пустило на "Сокіл" новий тролейбусний маршрут. А головне – підтримало самоорганізованих громадян, запропонувавши об'єднанням ОСББ фінансову підтримку в межах "Бюджету участі"", – додала вона.

"На житловий масив минулого року залучено 2,4 млн. грн. за цією програмою, завдяки чому ми реалізували 8 проєктів. Наприклад, Sokil Kids Track – це доріжка для катання на самокатах. Нам складно уявити, як би ми ще могли реалізувати подібні проєкти, якби не в межах міських проєктів допомоги активним жителям Дніпра. Для нашого житлового масиву і для мене особисто вибір очевидний: ми будемо голосувати за Бориса Альбертовича Філатова!" – заявила Черечеча.

Варто відзначити, що міські програми підтримки ОСББ та ЖБК стали однією з причин, з якої Дніпро є лідером країни за темпами створення об'єднань мешканців. На літо поточного року кожен четвертий будинок нашого мегаполісу вже утворив власну організацію. Планується, що в найближчі п'ять років ми зможемо збільшити цей показник до 1924 об'єднань. Водночас бюджетна участь Програми співфінансування проєктів ОСББ до 2025 року досягне показника в 80 млн. грн.

Це означає, що містяни зможуть реалізувати на своїх вулицях, у своїх будинках і під'їздах іще більше ініціатив, спрямованих на підвищення комфорту і безпеки. Такий підхід підтримують жителі "Сокола". Наприклад, пенсіонерка Марія Федорівна, у якої в під'їзді не тільки встановили металопластикові вікна та двері, а й полагодили ліфт, який роками не працював.

"Піднятися на сьомий поверх складно навіть молодим людям. Що вже говорити про людей похилого віку? Навіть просто сходити по хліб було проблемою. Доводилося просити сусідів. А це теж не дуже зручно. Ну раз попросиш, другий, третій. Але ж не щодня. Так і сиділи заручниками в своїх квартирах. Це страшно на старості років опинитися в такій ситуації. Тому я буду завжди вдячна Борису Філатову. Зараз ліфт працює взагалі без перебоїв. Біля під'їзду світло ввечері. Тролейбус ось з'явився. Він розуміє сподівання простих людей.Я голосуватиму за нього", – зі сльозами вдячності на очах каже Марія Федорівна.

Стратегічний план розвитку Дніпра, запропонований Борисом Філатовим на 2020-2025 рр. передбачає розширення діалогу міської влади і простих жителів. Це означає, що їх потреби, їх проблеми та повсякденні турботи знаходитимуть оперативний відгук і реакцію. Дніпряни готові голосувати за таке майбутнє. І зробити це вони зможуть на виборчих дільницях 22 листопада.