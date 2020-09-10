Жителі Дніпра і області залишаться без газу: адреси

Софія Закревська Життя міста 17:00, 10.09.2020

У Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу в житлових будинках.

Відключення газопостачання пов'язане з виконанням ремонтних робіт на газових мережах. Про це повідомили в пресслужбі АТ "Дніпрогаз".

Жителі залишаться без блакитного палива за такими адресами:

Дніпро, Індустріальний район (з 10.09.2020):

  • вул. Літня, 1, 7, 1/4, 1/7, 1/5, 1/12, 7/9, 7/2, 9/10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 10а.

Підгородне (з 15.09.2020):

  • вул. Апельсинова, 1,6;

  • вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8;

  • вул. Лимонна, 1, 2, 3, 4, 5, 7;

  • вул. Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9;

  • б/д Ландиш, 1, 2, 4.

з 16.09.2020:

  • вул. Горіхова, 46, 44, 4, 5, 3;

  • вул. Липова, 76, 71, 72;

  • вул. Затишна, 59, 49, 57, 58, 56, 41, 60, 39, 43;

  • вул. Березова, 90, 91, 92а;

  • вул. Лазурна, 19, 20, 108, 16, 33, 23, 31, 18, 21, 29, 35;

  • вул. Берегова, 102;

  • вул. Яблунева, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 92.

з 24.09.2020:

  • вул. Коваля, 32, 34, 35, 36, 37, 46, 48, 50, 54.

Подачу газу відновлять після закінчення регламентних робіт. Відзначається, що споживачі повинні забезпечити працівникам газової компанії доступ до кожного газифікованого приміщення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі директор школи захворіла на COVID-19, вона заявила про цькування. Зараз жінка разом із родиною перебуває на самоізоляції.

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