Жителі чотирьох районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться

Софія Закревська Життя міста 17:45, 8.08.2020

У неділю, 9 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Соборний район:

  • вул. Абхазька 10-26, 13, 15;

  • вул. Болгарська 1-15, 2-20;

  • вул. Казакова 25-49;

  • вул. Одоєвського 2-14, 20-36, 1-45;

  • туп. 1-й Одоєвського 1-5, 2-6;

  • туп. 2-й Одоєвського 1-9;

  • туп. 3-й Одоєвського 1, 3б, 2, 2а;

  • вул. Рибінська 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;

  • вул. Толстого 1-5, 2-22, 1, 9.

Новокодакскій район:

  • вул. Щепкіна 3-15, 6;

  • пр. С. Нігояна 18,20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

  • пров. Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • вул. Тісна 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • вул. Флангова 57-113, 60-108;

  • вул. Проектна 20-32, 21-31, 33;

  • вул. Лісова 17-29;

  • вул. Берінга 42, 32, 34;

  • вул. Ковельська 32-38, 13-37, 39;

  • пр. Металургів 54-112.

Самарський район:

  • вул. Автодорожня 4-2;

  • вул. Липнева 1;

  • вул. Керамічна 1-15, 2-30;

  • вул. Солов'їна 47-75, 42-64;

  • вул. Туркменська 51-125;

  • вул. Юніна 45-77, 64-94;

  • вул. Князя Островського 2-18;

  • вул. Мальовнича;

  • вул. Спогадів 147, 109-174, 181-235, 175; \

  • вул. Азербайджанська 2-56, 1-65;

  • вул. Сержанта Литвищенко 8-18;

  • вул. Ак. Корольова 6, 3-123, 31А, 31к.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Штормова 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;

  • пров. Штормовий 4, 5, 10, 12, 14, 16-19, 21-32;

  • вул. Богомаза 122;

  • вул. Мольєра 44-54, 29-41;

  • вул. Спартака 41-59, 56-76;

  • вул. Передова 456-506-508;

  • вул. Казахстанська 1-7, 2-24.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що майже на всіх пляжах Дніпропетровщини виявили кишкову паличку, купатися там небезпечно.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі

Переданный по обмену в ОРДЛО преступник вернулся в Украину и готовится к выборам

12 років тому війська РФ увірвалися в Грузію: Україна закликала світ виступити проти агресора

Гендиректор "Шахтаря" заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол

Україна через COVID-19 закриє в'їзд та виїзд до Криму