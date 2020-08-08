Жителі чотирьох районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться. amazonaws.com
У неділю, 9 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Соборний район:
вул. Абхазька 10-26, 13, 15;
вул. Болгарська 1-15, 2-20;
вул. Казакова 25-49;
вул. Одоєвського 2-14, 20-36, 1-45;
туп. 1-й Одоєвського 1-5, 2-6;
туп. 2-й Одоєвського 1-9;
туп. 3-й Одоєвського 1, 3б, 2, 2а;
вул. Рибінська 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;
вул. Толстого 1-5, 2-22, 1, 9.
Новокодакскій район:
вул. Щепкіна 3-15, 6;
пр. С. Нігояна 18,20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;
пров. Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вул. Тісна 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вул. Флангова 57-113, 60-108;
вул. Проектна 20-32, 21-31, 33;
вул. Лісова 17-29;
вул. Берінга 42, 32, 34;
вул. Ковельська 32-38, 13-37, 39;
пр. Металургів 54-112.
Самарський район:
вул. Автодорожня 4-2;
вул. Липнева 1;
вул. Керамічна 1-15, 2-30;
вул. Солов'їна 47-75, 42-64;
вул. Туркменська 51-125;
вул. Юніна 45-77, 64-94;
вул. Князя Островського 2-18;
вул. Мальовнича;
вул. Спогадів 147, 109-174, 181-235, 175; \
вул. Азербайджанська 2-56, 1-65;
вул. Сержанта Литвищенко 8-18;
вул. Ак. Корольова 6, 3-123, 31А, 31к.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Штормова 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;
пров. Штормовий 4, 5, 10, 12, 14, 16-19, 21-32;
вул. Богомаза 122;
вул. Мольєра 44-54, 29-41;
вул. Спартака 41-59, 56-76;
вул. Передова 456-506-508;
вул. Казахстанська 1-7, 2-24.
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