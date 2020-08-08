Жителі чотирьох районів Дніпра залишаться без світла: кого торкнеться. amazonaws.com

У неділю, 9 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Соборний район:

вул. Абхазька 10-26, 13, 15;

вул. Болгарська 1-15, 2-20;

вул. Казакова 25-49;

вул. Одоєвського 2-14, 20-36, 1-45;

туп. 1-й Одоєвського 1-5, 2-6;

туп. 2-й Одоєвського 1-9;

туп. 3-й Одоєвського 1, 3б, 2, 2а;

вул. Рибінська 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;

вул. Толстого 1-5, 2-22, 1, 9.

Новокодакскій район:

вул. Щепкіна 3-15, 6;

пр. С. Нігояна 18,20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

пров. Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вул. Тісна 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вул. Флангова 57-113, 60-108;

вул. Проектна 20-32, 21-31, 33;

вул. Лісова 17-29;

вул. Берінга 42, 32, 34;

вул. Ковельська 32-38, 13-37, 39;

пр. Металургів 54-112.

Самарський район:

вул. Автодорожня 4-2;

вул. Липнева 1;

вул. Керамічна 1-15, 2-30;

вул. Солов'їна 47-75, 42-64;

вул. Туркменська 51-125;

вул. Юніна 45-77, 64-94;

вул. Князя Островського 2-18;

вул. Мальовнича;

вул. Спогадів 147, 109-174, 181-235, 175; \

вул. Азербайджанська 2-56, 1-65;

вул. Сержанта Литвищенко 8-18;

вул. Ак. Корольова 6, 3-123, 31А, 31к.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Штормова 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;

пров. Штормовий 4, 5, 10, 12, 14, 16-19, 21-32;

вул. Богомаза 122;

вул. Мольєра 44-54, 29-41;

вул. Спартака 41-59, 56-76;

вул. Передова 456-506-508;

вул. Казахстанська 1-7, 2-24.

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